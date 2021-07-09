Стратегическое предприятие "Укроборонпрома" может возглавить директор с "подмоченной" репутацией

Неоднозначное кадровое решение готовы провести на "Николаевском авиаремонтном предприятии" (НАРП) — стратегическом для оборонно-промышленного комплекса Украины. Как рассказал изданию "Апостроф" эксперт Валерий Клочок, в НАРП, входящем в структуру ГК "Укроборонпрома", на должность директора пытаются поставить Андрея Ликаренко, который уже возглавлял это предприятие в 2012-2014 годах. В настоящее время он руководит другим предприятием "Укроборонпрома" — тернопольским "Проминем" и дела там идут, мягко говоря, — неважно.

Военной авиацией Украины может заняться фигурант нескольких уголовных дел, фото из открытых источников

По информации Валерия Клочка, ранее генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев регулярно критиковал неудачи в производственных процессах тернопольского предприятия, возглавляемого Андреем Ликаренко. Был провален выпуск антенных систем, производство продукции для противовоздушной обороны Украины и авиационной навигации. Последние критические спичи Гусева в адрес "Проминя" звучали в мае и июне этого года. А потому, по мнению эксперта, весьма странным и нелогичным является не увольнение Ликаренко из рядов госконцерна, а назначение "проштрафившегося" директора новым главой стратегического "НАРП", что может выглядеть как повышение и поощрение.

Еще в 2014 году Центр журналистских расследований, выявил, что Андрей Ликаренко был фигурантом скандала с установкой списанных запасных частей на украинских самолетах ВВС. Тогда работники "НАРП", который в то время возглавлял именно Ликаренко, поставили на самолет ИЛ-76 отработавшие свой ресурс колеса, радиаторы и ряд агрегатов. Военные зафиксировали фальсификацию, а дальнейшее расследование показало, что эти противоправные действия велись по личному распоряжению директора авиаремонтного предприятия, — сообщили в Центре.



В то же время, правоохранителями Николаевской области в отношении руководства "НАРП" за 2011-2014 года были возбуждены 10 уголовных дел, 6 из которых на осень 2014 года были закрыты. В ответе областной прокуратуры Николаевской области на информационный запрос, который есть в распоряжении издания "Комментарии", значится, что в отношении должностных лиц ГП "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" были открыты 10 уголовных производств, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 3, 5, ст. 191 ("хищение имущества, завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч.2 ст.211 ("издание нормативно-правовых актов, уменьшающих доходы госбюджета или приносящих ему убытки вопреки закону)", ч.1 ст.333 ("нарушение порядка проведения международной передачи товаров, которое подпадают под экспортный контроль") Уголовного кодекса Украины.

Также Центр журналистских расследований, называет Андрея Ликаренко владельцем ПАО "Воларе", в отношении которой ранее рассматривалось уголовное дело Святошинским судом Киева под №12014100080010572, утверждают журналисты "Подробностей".

Согласно информации Валерия Клочка, несколько сотен работников Николаевского авиаремонтного завода подписали публичное обращение, протестуя против намерений назначить им нового-старого руководителя "НАРП" Андрея Ликаренко.

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