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Главная Новости Политика Скандалы Советник главы ОП Пасечник мог быть причастен к продаже наркопрепаратов и коррупции – СМИ
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Советник главы ОП Пасечник мог быть причастен к продаже наркопрепаратов и коррупции – СМИ

По данным СМИ, новый советник Ермака Михаил Пасечник имеет скандальную биографию

сегодня, 13:40
Автор:

Станислав Молчанов

Портал "Дело" сообщает, что один из многочисленных советников главы ОП Михаил Пасечник скандально известен банкротством собственной сети аптек "Фалби" и злоупотреблением властью на должности главы Гослекслужбы.

Советник главы ОП Пасечник мог быть причастен к продаже наркопрепаратов и коррупции – СМИ

Фото: fakty.ua

Как отмечается в статье портала "Дело", если детально проанализировать биографию Михаила Пасечника, то бросается в глаза, что каждый этап его деятельности заканчивался скандалами, долгами, судами, схемами и коррупционными обвинениями.

Так, в 1994 году Пасечник основал фармацевтическую компанию "Фалби". К 2011 году бизнес Пасечника оценивался как девятый по величине в стране. Развить деятельность удалось, в том числе, благодаря кредитному соглашению с государственным "Укрэксимбанком". Но бизнес начал давать сбои, и долг Пасечника перед государственным банком достиг 1 млрд гривен. Долгая судебная эпопея закончилась тем, что в июне 2020 года "Укрэксимбанку" удалось продать собственность "Фалби" всего за 185 млн гривен. Большинство поставщиков "Фалби" также оказались в числе пострадавших.

Из биографии Пасечника известно также, что он дважды возглавлял Госслужбу Украины по лекарственным средствам. Именно о нем говорилось в материалах Контрольно-ревизионного управления, где было сказано "об ужасных многомиллионных потерях бюджетных средств" в 2002-2003 годах. По данным портала "Дело", Пасечника обвинили в злоупотреблении властью и служебным положением.  Инспекторы КРУ обнаружили, что ООО "Фалби", несмотря на нарушения условий поставки лекарственных средств, практически постоянно выигрывало тендеры в Минздраве Украины, что может "указывать на соответствующее покровительство компании чиновником".

Также Пасечника обвиняли в том, сообщает "Дело", что на должности главы Гослекслужбы он допустил опасные кодеиносодержащие лекарства индийского производства, которые используют при производстве наркотиков, на украинский рынок. После легализации, пишет "Дело", эти препараты были обнаружены именно на аптечных складах "Фалби".

"Присутствие Пасечника среди лиц, приближенных к главе Офиса Президента, вызывает много вопросов к биографии этой персоны. Тем более, что теоретически его могут рассматривать как нового министра здравоохранения Украины. Уже сейчас очевидно, что такое назначение скандально начнется и еще более скандально закончится. А человеком, который больше всего почувствует последствия неудачных назначений в медицинской сфере, все равно будет президент Владимир Зеленский", — резюмируется в статье издания "Дело".

Напомним, медики рассказали, как не купить лекарство-подделку в Украине.


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Источник: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/dolg-na-milliard-i-svjaz-s-narkotikami-chem-izve-376445/
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