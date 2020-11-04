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Главная Новости Политика Скандалы СМИ: «Та он вообще никакой. Чистый, б**дь, лох». Судья - о Владимире Зеленском (ВИДЕО)
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СМИ: «Та он вообще никакой. Чистый, б**дь, лох». Судья - о Владимире Зеленском (ВИДЕО)

Журналисты "Слидство.Инфо" опубликовали записи якобы разговоров киевских судей накануне президентских выборов

сегодня, 10:50 comments1331
Автор:

Владимир Лавский

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк якобы негативно отзывался о Владимире Зеленском, когда тот был еще кандидатом в президенты. Об этом сообщают журналисты "Слидство.Инфо" в своем новом расследовании. 

СМИ: «Та он вообще никакой. Чистый, б**дь, лох». Судья - о Владимире Зеленском (ВИДЕО)

Журналисты опубликовали аудиозаписи, на которых якобы судьи Окружного админсуда Киева обсуждают интервью Зеленского перед выборами.

"Та он вообще никакой. Я уже несколько раз посмотрел его интервью. Чистый, б**дь, лох… Ну с точки зрения шуток, наверное легко ему даются. А с точки зрения рассуждения: Кто это сидит за столом и что они от меня хотят? Какая на.й экономика? Я н..уя не должен", — говорит якобы судья Вовк.

Журналисты далее отмечают, что после того, как стало ясно, что Зеленский побеждает на выборах президента, Вовк начал его поддерживать.

В частности, судьи ОАСК нашли дело о запрете сериала Сваты, который тогда так возмущал Зеленского. За год до того 95 квартал пытался оспорить через ОАСК запрет, связанный со скандальным российским актером Федором Добронравовым.


Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский поздравил Усика с победой текстом из семи слов. 


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