СМИ сообщили о признаках давления на комиссию по делу председателя Хозсуда Киева Босого

Высшая квалификационная комиссия судей решила не принимать к рассмотрению жалобу общественных активистов на внесение недостоверных сведений в декларацию добродетели председателем Хозяйственного суда г. Киева Вадимом Босым. Об этом пишет Деловая столица в материале "Кейс Босого. Как продолжается борьба за судейскую добродетель".

Вадим Босый

11 октября ВККС должна рассмотреть жалобу ОО "Народне коло" на действия председателя Хозсуда столицы Вадима Босого, в декларации добродетели которого, по мнению авторов обращения, содержатся ложные сведения. Судьи обвиняют в фиктивном разводе, благодаря которому он якобы смог скрыть незаконно приобретенное состояние, записав его на "экс-жену", с которой, по словам активистов, продолжал вести супружескую жизнь. За внесение ложных сведений в такую декларацию одним из дисциплинарных взысканий может быть ходатайство о смещении судьи с должности.

ВККС отказала во взятии жалобы к рассмотрению, как утверждают журналисты ДС, из-за формальности. Согласно регламенту жалоба может касаться только одной декларации одного типа (либо добродетели, либо родственных связей). “Сообщение общественной организации оставлено без рассмотрения, поскольку не соответствует подпункту 6.2.1 Регламента Комиссии. Несоответствие заключается в том, что сообщение касается нескольких деклараций, — говорится в релизе на сайте ВККС. При этом, как указано в новости, "общественная организация не лишена права обратиться повторно в Комиссию, оформив уведомление по каждой декларации судьи Хозяйственного суда города Киева Босого Вадима Петровича отдельно".

Журналисты считают, что такой подход похож на манипуляции или нежелание принимать конкретное решение в отношении судьи Босого. "Пункт о том, что сообщение "может касаться только одной декларации одного типа", при желании можно прочитать по-другому: глагол "может" юристы часто воспринимают как признак необязательности — "может касаться, а может и нет". Если бы хотели однозначной трактовки, написали бы "должно/должно касаться". Так же, если сообщение должно касаться различных документов – это не то же, что их нужно и подавать отдельно. К тому же необходимо акцентировать, что в конкретном случае жалоба была подана не на различные декларации, а только на декларации добродетели судьи, которые были им поданы в течение нескольких лет. Ограничений по поводу такого объединения вообще в регламенте не существует”, — отмечают в материале.

По мнению автора статьи, избрав формальный, а не объективный подход к рассмотрению дела судьи Босого, члены ВККС продемонстрировали, что либо не имеют готового решения (что может свидетельствовать о расхождении во взглядах как внутри тройки, так и в целом в пределах органа), либо подвергаются внешнему давлению.

"Если идет дискуссия – это демократический процесс, где каждый имеет право на свое мнение, хотя в изложенных ранее фактах в отношении судьи Босого трудно не увидеть очевидного: такой судья должен быть уволен со своей должности за подачу ложных данных в декларацию добродетели, не отвечающую высокому статуса и негативно влияет на его способность осуществлять объективное правосудие. Если же справедливое и оправданное решение – как и в случае с НАПК – может зависеть от чиновников Офиса Президента, то здесь ситуация намного сложнее, ведь это будет означать, что круг органов в разных ветвях власти, которые могут функционировать самостоятельно и по закону, без указания "боярского перста" — постепенно сужается, а шансы реформировать по-настоящему судебную систему для перезагрузки ее накануне крупного восстановления для эффективной работы по привлечению инвестиций и защиты прав собственности — стремительно уменьшаются. Поэтому вторая попытка рассмотрения дела судьи Босого по сути — будет не менее, а возможно даже более важной, чем первая", — пишут журналисты ДС.

Напомним, что ранее, вероятно из-за давления, в проверке имущественных деклараций судьи Босого общественным активистам отказало Нацагентство по предотвращению коррупции, ссылаясь на военное положение. А о фактической зависимости НАПК от решений Офиса говорили независимые аудиторы.