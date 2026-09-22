СМИ об опасном прецеденте: залог в ВАКС невозможно внести через банки

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Кречмаровская Наталия
В Украине зафиксировали проблемы с внесением средств на счет Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) для оплаты залога.
ВАКС. Фото из открытых источников
Об этом пишут "Українські новини". Также журналисты опубликовали скриншот переписки с технической поддержкой "Монобанка".
В поддержке банка, как сообщает издание, уточнили, что по этим реквизитам платеж осуществить невозможно, поскольку по решению "Монобанка" оплаты, связанные с залогом, не производятся.
Журналисты отмечают, что эта ситуация является опасным прецедентом и указывают на возможные правовые последствия такого ограничения. Издание сообщает, что подобные ситуации могут стать основанием для обращений в Европейский суд по правам человека и потенциальных выплат из государственного бюджета.
Ранее журналисты уже критиковали практику применения залога и отмечали, что он мог превратиться в скрытый способ содержания под стражей для Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Журналисты отмечают, если залог существует только формально, а человек фактически лишен возможности выйти из-под стражи, то не стоит называть это "альтернативной мерой пресечения".