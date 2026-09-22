ЗМІ про небезпечний прецедент: заставу до ВАКС неможливо внести через банки

В Україні зафіксували проблеми із внесенням коштів на рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) для оплати застави.

ВАКС. Фото з відкритих джерел

Про це повідомляють “Українські новини”. Також журналісти опублікували скріншот листування з технічною підтримкою “Монобанку”.

У підтримці банку, як пише видання, зазначили, що за цими реквізитами платіж здійснити неможливо, оскільки за рішенням “Монобанку” оплати, пов'язані із заставою, не здійснюються.

Журналісти наголошують, що ця ситуація є небезпечним прецедентом і вказують можливі правові наслідки такого обмеження. Видання зазначає, що подібні ситуації можуть стати підставою для звернень до Європейського суду з прав людини та потенційних виплат із державного бюджету.

Раніше журналісти вже критикували практику застосування застави та зазначали, що вона могла перетворитися на прихований спосіб тримання під вартою для Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“За таких умов застава перестає виконувати функцію реальної альтернативи триманню під вартою, а особа фактично опиняється у стані безальтернативної ізоляції. Тривале перебування в СІЗО за такої конструкції об'єктивно створює значний процесуальний тиск і змушує до надання будь-яких вигідних слідству показань, співпраці або укладення угоди як єдиного реального способу змінити своє становище”, — пише видання.

Журналісти зауважують, якщо застава існує лише формально, а людина фактично позбавлена можливості вийти з-під варти, то не варто називати це "альтернативним запобіжним заходом".



