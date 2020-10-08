СМИ: Коломойский начал шантажировать Зеленского

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Владимир Лавский
Олигарх Игорь Коломойский шантажирует президента Владимира Зеленского выводом "своих" депутатов из Слуги народа. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
Как заявляет собеседник издания, таким образом он хочет заставить главу государства под угрозой досрочных парламентских выборов "поделиться властью" с "проверенными профессионалами".
По словам источника, речь идет о требовании отдать кресло премьера или вице-премьера партнеру Коломойского Игорю Палице, который курирует депутатскую группу За будущее.
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