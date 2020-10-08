СМИ: Коломойский начал шантажировать Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский шантажирует президента Владимира Зеленского выводом "своих" депутатов из Слуги народа. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Как заявляет собеседник издания, таким образом он хочет заставить главу государства под угрозой досрочных парламентских выборов "поделиться властью" с "проверенными профессионалами".

По словам источника, речь идет о требовании отдать кресло премьера или вице-премьера партнеру Коломойского Игорю Палице, который курирует депутатскую группу За будущее.

"Беня немного шантажирует Зеленского, что выведет своих из Слуги народа и развалит коалицию. А вместо этого предлагает „усилить“ ее за счет вхождения группы За будущее", — заявил он.

Как ранее сообщали "Комментарии", Игорь Коломойский ответил на обвинение Минюста США.

"Все инвестиции, которые я делал в недвижимость в Соединенных Штатах Америки, сделаны с собственных доходов. Во-первых, это доход от продажи металлургических активов компании Evraz на протяжении 2007-2008 годов. Во-вторых, это доходы с других видов бизнеса. Да, я не исключаю, что эти средства находились в "ПриватБанке", но это все мои деньги", — сообщил Коломойский.

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