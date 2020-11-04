Слухи о смерти Кернеса: кто и зачем «хоронит» мэра Харькова

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Таисия Ерохина
Действующий городской голова Харькова Геннадий
Кернес победил в выборах мэра, набрав 60,3% голосов. Вот только о состоянии его
здоровья, равно как о местоположении, ходят всякие слухи. Кто и зачем "хоронит"
мэра Харькова? Что ждет город, если победивший в очередной раз на выборах
Геннадий Кернес всё же не сможет исполнять свои обязанности? "Комментарии"
узнали ответы у экспертов.
Политический эксперт Александр Савченко
напоминает, что у Кернеса – сложные отношения со всеми местными элитами. И
желающих его сместить – хватало.
"Рано или поздно он со всеми, кто занимает
весомую роль в Харьковском регионе, входил в жесткий конфликт. Слухи о его
кончине или достаточно сложной болезни распространяют те, кто входит в эти
элиты, – считает эксперт. – Уже известно, что Кернес, несмотря на виртуальное
присутствие, реально побеждает в местных выборах. И понятно, почему.
Харьковчане, видя бардак, который происходит во многих других городах, требуют
сильную руку. Кернес так или иначе это демонстрировал. Потому был и есть
достаточно популярен".
В то же время, отмечает Александр Савченко,
эпоха Кернеса, который управляет Харьковом с 2010 года, затянулась. От него
есть определенная усталость, особенно у ряда политических игроков.
"Я ожидал, что перед выборами появится
какой-то ролик. Кернес покажет, что здоров или относительно здоров. Но точно —
жив... Это было бы в стиле Геннадия Адольфовича, – говорит эксперт. – Но такого
ролика не было. Кернес никак не показал себя. И это достаточно странно.
Приближенные к нему говорили, что он выздоравливает, что жив, что скоро выйдет
ролик. Но и на данный момент его нет. Поэтому местные и не местные игроки (те,
кто работает с Аваковым, с Фельдманом), подхватывают или запускают идеи, что,
возможно, здоровье Кернеса критически упало. И он вряд ли сможет исполнять
обязанности мэра".
В таком случае, продолжает Александр Савченко,
обязанности мэра возлагаются на секретаря горсовета.
"Поскольку выборы состоялись, и диспозиция сложилась (в горсовет с результатом около
38% прошел "Блок Кернеса – Успешный Харьков", которому составят компанию ОПЗЖ,
ЕС, СН, "Партия Шария" и Блок Светличной "Разом" — ред.) будут выбирать
этого самого секретаря. И только после этого нам станет понятно, каково
истинное положение дел со здоровьем Кернеса. Впрочем, он может уйти на больничный,
– отмечает эксперт. – Это позволит выиграть несколько месяцев, за которые его
команду подготовит смену – узнаваемого харьковского игрока. При этом надо
понимать, что даже в орбите Кернеса одни очень боятся его ухода, другие – очень
этого хотят. Не исключаю, что нас ожидает серьезная пертурбация харьковских
элит"
Политический
эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова
призналась, что ситуация с мэром Харькова впечатляет.
"На
самом деле ведь никто, кроме приближенных, не знает точно, жив он или нет.
Когда нет достоверной информации, которую легко проверить, открывается поле для
манипуляций и провокаций, – поясняет эксперт. – Кому это может быть выгодно?
Проигравшим конкурентам, например".
По
мнению Татьяны Луповой, слухи будут педалироваться до тех пор, пока Кернес не
предстанет перед людьми в том или ином виде.
"А вот вопрос, что будет с городом, достаточно
интересен. Если Кернес вернется жив и относительно здоров, всё вернется на
круги своя, это ясно. А если он вернется, но не жив или не здоров? Харьков
могут ждать перевыборы мэра, как, например, Борисполь, в котором победитель
избирательной гонки, мэр Федорчук, умер от последствий ковида", – не исключает
эксперт.
Не особо понятно и то, кто будет управлять
городом, если пребывание Кернеса на лечении затянется.
"Становится даже интересно, сколько его смогут
прятать от людей и игнорировать вопросы о состоянии его здоровья? Впрочем, в
нашей стране это запросто может происходить сколь угодно долго, – уверена
Татьяна Лупова. – Пока же пожелаем скорейшего выздоровления самому Геннадию
Кернесу и (на всякий случай) — здравого смысла его окружению".
Ранее сын Кернеса рассказал, почему
харьковский мэр не
появляется на публике.
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