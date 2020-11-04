Слухи о смерти Кернеса: кто и зачем «хоронит» мэра Харькова

Действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес победил в выборах мэра, набрав 60,3% голосов. Вот только о состоянии его здоровья, равно как о местоположении, ходят всякие слухи. Кто и зачем "хоронит" мэра Харькова? Что ждет город, если победивший в очередной раз на выборах Геннадий Кернес всё же не сможет исполнять свои обязанности? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

"Эпоха Кернеса, который управляет Харьковом с 2010 года, затянулась"

Политический эксперт Александр Савченко напоминает, что у Кернеса – сложные отношения со всеми местными элитами. И желающих его сместить – хватало.

"Рано или поздно он со всеми, кто занимает весомую роль в Харьковском регионе, входил в жесткий конфликт. Слухи о его кончине или достаточно сложной болезни распространяют те, кто входит в эти элиты, – считает эксперт. – Уже известно, что Кернес, несмотря на виртуальное присутствие, реально побеждает в местных выборах. И понятно, почему. Харьковчане, видя бардак, который происходит во многих других городах, требуют сильную руку. Кернес так или иначе это демонстрировал. Потому был и есть достаточно популярен".

В то же время, отмечает Александр Савченко, эпоха Кернеса, который управляет Харьковом с 2010 года, затянулась. От него есть определенная усталость, особенно у ряда политических игроков.

"Я ожидал, что перед выборами появится какой-то ролик. Кернес покажет, что здоров или относительно здоров. Но точно — жив... Это было бы в стиле Геннадия Адольфовича, – говорит эксперт. – Но такого ролика не было. Кернес никак не показал себя. И это достаточно странно. Приближенные к нему говорили, что он выздоравливает, что жив, что скоро выйдет ролик. Но и на данный момент его нет. Поэтому местные и не местные игроки (те, кто работает с Аваковым, с Фельдманом), подхватывают или запускают идеи, что, возможно, здоровье Кернеса критически упало. И он вряд ли сможет исполнять обязанности мэра".

В таком случае, продолжает Александр Савченко, обязанности мэра возлагаются на секретаря горсовета.

"Поскольку выборы состоялись, и диспозиция сложилась (в горсовет с результатом около 38% прошел "Блок Кернеса – Успешный Харьков", которому составят компанию ОПЗЖ, ЕС, СН, "Партия Шария" и Блок Светличной "Разом" — ред.) будут выбирать этого самого секретаря. И только после этого нам станет понятно, каково истинное положение дел со здоровьем Кернеса. Впрочем, он может уйти на больничный, – отмечает эксперт. – Это позволит выиграть несколько месяцев, за которые его команду подготовит смену – узнаваемого харьковского игрока. При этом надо понимать, что даже в орбите Кернеса одни очень боятся его ухода, другие – очень этого хотят. Не исключаю, что нас ожидает серьезная пертурбация харьковских элит"

"Слухи будут педалироваться до тех пор, пока Кернес не предстанет перед людьми в том или ином виде"

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова призналась, что ситуация с мэром Харькова впечатляет.

"На самом деле ведь никто, кроме приближенных, не знает точно, жив он или нет. Когда нет достоверной информации, которую легко проверить, открывается поле для манипуляций и провокаций, – поясняет эксперт. – Кому это может быть выгодно? Проигравшим конкурентам, например".

По мнению Татьяны Луповой, слухи будут педалироваться до тех пор, пока Кернес не предстанет перед людьми в том или ином виде.

"А вот вопрос, что будет с городом, достаточно интересен. Если Кернес вернется жив и относительно здоров, всё вернется на круги своя, это ясно. А если он вернется, но не жив или не здоров? Харьков могут ждать перевыборы мэра, как, например, Борисполь, в котором победитель избирательной гонки, мэр Федорчук, умер от последствий ковида", – не исключает эксперт.

Не особо понятно и то, кто будет управлять городом, если пребывание Кернеса на лечении затянется.

"Становится даже интересно, сколько его смогут прятать от людей и игнорировать вопросы о состоянии его здоровья? Впрочем, в нашей стране это запросто может происходить сколь угодно долго, – уверена Татьяна Лупова. – Пока же пожелаем скорейшего выздоровления самому Геннадию Кернесу и (на всякий случай) — здравого смысла его окружению".

Ранее сын Кернеса рассказал, почему харьковский мэр не появляется на публике.

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