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Главная Новости Политика выборы Сын Кернеса рассказал, почему харьковский мэр не появляется на публике
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Сын Кернеса рассказал, почему харьковский мэр не появляется на публике

Гайсинский метафорически сравнил кандидатов с участниками собачьей гонки

сегодня, 09:10 comments2299
Автор:

Елена Волкова

Сын действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский прокомментировал отсутствие отца на публике во время предвыборной кампании и после голосования. В своем Instagram он сравнил выборы... с собачьей гонкой.

Сын Кернеса рассказал, почему харьковский мэр не появляется на публике

Гайсинский метафорически сравнил кандидатов с участниками собачьей гонки, в которой организаторы выставили гепарда (ник Кернеса в соцсети — gepard59). Однако тот не побежал вместе с другими после старта. 

“Иногда доказывать, что ты лучший — это просто оскорбление", — уверен Гайсинский.

Согласно официальной информации, Кернес находится на лечении в немецкой клинике “Шарите” в связи с обострением старых травм, которые произошли после покушения на его жизнь в 2014-м. С тех пор он прикован к инвалидному креслу. Травмы же обострил коронавирус.


Напомним, болезнь мэра Харькова Геннадия Кернеса спутала все карты. У кого теперь больше шансов “взять” первую столицу Украины, а также кто может возглавить Блок Кернеса “Успешный Харьков”, если нынешний мэр окажется вне игры — на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.


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