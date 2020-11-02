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Главная Новости Политика Скандалы «Слуги» зарегистрировали законопроект о лишении КСУ бюджетного финансирования
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«Слуги» зарегистрировали законопроект о лишении КСУ бюджетного финансирования

По словам Янченко, неиспользованные Конституционным судом 109 млн грн, она предложила направить "на более социально-полезные нужды, например субвенцию учебным заведениям на линии разграничения"

сегодня, 16:41
Автор:

Дмитрий Симоненко

Нардеп от фракции "Слуга народа", а по совместительству заместитель председателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о лишении Конституционного суда бюджетного финансирования, о чем и сообщила в своем аккаунте в Facebook.

«Слуги» зарегистрировали законопроект о лишении КСУ бюджетного финансирования

"Зарегистрировала законопроект об изменениях в госбюджет и лишения КСУ бюджетного финансирования к обновлению этого государственного органа. Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира", — написала нардеп.

Пост активно начали комментировать подписчики Янченко. Некоторые поддерживают инициативу "зеленых", другие рекомендуют Янченко обратиться к законодательству, считая такие действия незаконными. Вот наиболее интересные из комментариев.

"Давайте переформатируем и перезагрузите все ветви власти !!! Насколько будет эффективно — неизвестно, но чувствую, будет весело!"

начала стоит внести изменения в закон о КСУ или вообще отменить его, чтоб избежать дальнейших катастрофических решений. Причём это надо делать срочно, одним днём."

"Лишение оплаты труда продажных судей отнюдь не заставит уйти. Просто "таксу" поднимут. Таким образом Вы лишаете добропорядочных судей возможности останется".

Ранее "Комментарии" писали о том, что противостояние Зеленского и КСУ набирает обороты.















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Источник: https://www.facebook.com/halyna.yanchenko/posts/10223232006818138
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