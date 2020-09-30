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Главная Новости Политика Скандалы "Слуга народа" во время предвыборной кампании подрался и пробил покрышки машин (ВИДЕО)
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"Слуга народа" во время предвыборной кампании подрался и пробил покрышки машин (ВИДЕО)

Олег Семинский просто пытался помешать переклеиванию билбордов

сегодня, 15:10
Автор:

Владимир Лавский

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский в субботу, 26 сентября, в центре Чернигова спустил колеса нескольким автомобилям, чтобы защитить от переклейки рекламный билборд кандидата в мэры Чернигова Юрия Тарасовца. Об этом сообщает местный телеканал "Детинец". 

"Слуга народа" во время предвыборной кампании подрался и пробил покрышки машин (ВИДЕО)

Инцидент произошел на ул. Любецкой, недалеко от центра Чернигова.

Как видно на видео, которое обнародовал телеканал "Детинец", 47-летний нардеп заблокировал на своем авто Toyota Land Cruiser подъезд к рекламному щиту, а затем ударил совладельца фирмы, обслуживающей борды "Магр-авто", и спустил шины у нескольких авто.

На бордах была изображена политическая реклама кандидата в мэры Чернигова от "слуг народа" Юрия Тарасовца.


Как ранее сообщали "Комментарии", в Черновцах мошенники продавали проходные места в списках Слуги народа.

Мошенники связались с женщиной по телефону. Говорили от имени так называемого народного депутата. Потерпевшей обещали место в городском совете Черновцов. Однако для этого необходимо было срочно переслать 7 тысяч гривен, якобы на финансирование избирательной кампании "Слуги народа". 



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