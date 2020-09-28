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В Черновцах мошенники продавали проходные места в списках Слуги народа

За место в списке "Слуги народа" жительница Черновцов отдала мошенникам 7 тысяч гривен

28 сентября 2020, 09:52
Автор:

Виолетта Комаровская

Мошенники выманили у жительницы Черновцов 7 тысяч гривен. За эти деньги они пообещали женщине проходное место в избирательном списке "Слуги народа" в городской совет. Об этом рассказал на своей странице в Facebook руководитель Черновицкой областной организации партии Виталий Другановский. 

В Черновцах мошенники продавали проходные места в списках Слуги народа

Жительница Черновцов хотела купить место в списке "Слуги народа". Фото: Слуга народа/Facebook

Мошенники связались с женщиной по телефону. Говорили от имени так называемого народного депутата. Потерпевшей обещали место в городском совете Черновцов. Однако для этого необходимо было срочно переслать 7 тысяч гривен, якобы на финансирование избирательной кампании "Слуги народа". 

"Женщина согласилась сделать это, так как думала, что говорит с народным депутатом. Этот "нардеп" пригрозил ей, мол, уже завтра свободное место в списке достанется кому-то другому. Жительница Черновцов мошеннику поверила и в итоге потеряла 7 тысяч гривен", — написал Другановский. 

Когда же так называемый нардеп пропал, женщина и обратилась в областную организацию "Слуг народа". Уже там ей помогли написать заявление в полицию. Также пострадавшая смогла пообщаться с юристами. Мошенников будут искать правоохранители.

Сами выборы в местные советы, напомним, состоятся уже 25 октября. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что нардеп от "Слуги народа" решил покинуть партию, обвинив политическую силу в продаже мест в списках на местные выборы. 


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