Слуга народа Трухин обвинил экс-министра финансов и экс-советника Ермака в алкоголизме

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Замглавы бюджетного комитета ВР, депутат СН
Алесандр Трухин заявил, что бывший министр финансов Игорь Уманский, известный
громкими заявлениями о коррупции, хронически злоупотребляет алкоголем. Об
этом Трухин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера",
информирует Цензор.НЕТ.
ФОТО: Цезор.нет
"К сожалению, господин Уманский просто
алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда. И поэтому человек не
смог совмещать свои пристрастия с тем местом рабочим, куда его
поставили...", — сказал он.
По словам Трухина, об алкоголизме Уманского знают и
парламентарии, и сотрудники министерства финансов.
"К сожалению, господин Уманский за рекордно
короткие 26 дней на посту министра финансов не был на рабочем месте даже 5
рабочих дней", — сказал депутат.
"Человека не оставили на улице, человеку дали
шанс остаться в коллективе. Чувствовать себя значимым и быть вовлеченным в
процесс. И человек, который сетует о том, что он с мая месяца не может попасть
на совещание к президенту — так я вам хочу сказать, что президент с удовольствием
проводит совещания с теми людьми, которые настроены на конструктив, а не на
отдых, и готовы приходить на свое рабочее место", — добавил Трухин.
В соцсетях отреагировали на слова депутата
Напомним, 12 ноября Уманский заявил об
уходе по собственному желанию с позиции советника главы Офиса Президента.
18 ноября он объяснил это решение невозможностью
уничтожить "схемы" на таможне и в налоговой.
Также Игорь
Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда".
По его информации, с начала "Большого строительства" изменили
требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению
обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского,
часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом
30-40%".
19 ноября Уманский заявил, что по личной просьбе
главы ОП Андрея Ермака не
будет до встречи с ним появляться в телеэфирах.
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