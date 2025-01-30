Слова Буданова привели к уголовному делу: что известно

После публикации данных, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов на закрытом заседании Верховной Рады якобы заявил о возможной угрозе для существования Украины. СБУ открыла дело по факту утечки этой информации. Об этом 30 января сообщает портал Комментарии" со ссылкой на заявление народного депутата, секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

Буданов вроде и не говорил о "переговорах" и "проблемах через шесть месяцев", но после цитирования его слов открыли уголовное дело. Фото: ГУР МО Украины

Костенко в комментарии украинской журналистке Нателье Мосейчук пояснил, что "некоторые люди" ради хайпа пытаются транслировать определенные заявления в массы. Однако в случае со словами Буданова это касается вопросов государственного уровня и, в частности, ценой их разглашения могут быть человеческие жизни. Поэтому спецслужбы заинтересовались источником "слива".

Нардеп отметил, что политические лидеры, которые руководят фракциями, должны быть осведомлены о ситуации на высшем уровне, но не должны разглашать эту информацию журналистам.

"Это правильно. Пусть разбираются (в СБУ), чтобы больше не было таких ситуаций", – сказал он.

В конце января появились сообщения СМИ о закрытом совещании в Верховной Раде. Первой б этом написала "Украинская правда". Глава ГУР МО, как передали анонимные источники, якобы заявил, что Украина стоит перед угрозой существования, если в ближайшие полгода не начнется диалог по прекращению полномасштабной войны. Однако "Комментарии" выяснили, что Буданов не говорил резонансной фразы о переговорах и проблемах Украины через полгода. В ГУР заявили, что цитата их начальника с закрытого, с грифом "секретно", заседания Рады не соответствует действительности.

"Комментарии" также приводили мнение нардепа от "Слуги народа" Олега Дунды. Он считает, что заявление Буданова о переговорах было "вырвано из контекста", а человек, сделавший достоянием общественности информацию с закрытого мероприятия Рады, должен понести ответственность. Сам Буданов ответил анекдотом про проституток на слухи об "угрозе для Украины", подтвердив этим намеком, что не говорил приписываемых ему слов.