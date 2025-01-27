Буданов предсказал угрозу существованию Украины: в Раде в ярости

Заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о якобы необходимости переговоров к лету, которое получило огласку 27 января, было вырвано из контекста. Люди, слившие эту информацию, должны понести ответственность. Об этом сообщает 27 января портал "Комментарии" со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Олега Дунду, сделавшего заявление в эфире телеканала "Киев24".

Прогноз Кирилла Буданова о критических проблемах для Украины через полгода наделал шуму. Фото: ГУР МО Украины

Дунда отметил, что это чувствительная информация, и надо учитывать, что люди, которые сейчас прочитали слова Буданова, не знают, в каком контексте, при каких обстоятельствах и с какой целью разведчик это сказал. Нардеп настаивает, что источник украинских медиа, раскрывший детали выступления главы ГУР в Раде, должен ответить за свои действия, поскольку заседание было закрытым и информацию с него запрещено обнародовать.

Дунда выразил мнение, что слив информации о Буданове и переговорах — это вмешательство в вопрос национальной безопасности Украины.

Портал "Комментарии" писал, что утром 27 января издание "Украинская правда" опубликовало инсайд с закрытого совещания в Верховной Раде. Сообщалось, что там всех напугала реплика Буданова о том, что если не начать серьезные переговоры о мире, то могут запуститься процессы, угрожающие существованию Украины. Часть СМИ публикуют эту информацию с акцентом на том, что глава ГУР якобы призвал срочно начать переговоры.

По информации издания, недавно в Верховной Раде состоялось закрытое совещание. Руководители парламента и фракций пригласили командование сил обороны для того, чтобы получить точную информацию о ситуации на фронте.

"Больше всего поразил ответ Буданова. Кто-то спросил, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл, улыбаясь, ответил: "Если до лета не начнем серьезных переговоров, то могут начаться очень опасные процессы для существования Украины". Все переглянулись и замолчали. Очевидно, что это серьезная проблема", – поделился на условиях анонимности один из участников встречи.