Скандал вокруг герба Украины: суд попросили отменить результаты конкурса

Результаты недавно прошедшего конкурса на эскиз большого Герба Украины вызвали бурные обсуждения в обществе. Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли выбор жюри и победивший эскиз вызвал шквал критики. Реакция на рисунок стала настолько массовой, что к мнению граждан прислушалась судебная власть. Так, Окружной административный суд города Киева попросили признать недействительными результаты конкурса "На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины".

Эскиз большого Герба Украины оспорят в суде

"Суд просят признать недействительным результат конкурса "На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины" и нормативно-правовой акт, которым утвержден соответствующий результат", — сказано в сообщении "Судебной власти Украины".

Помимо этого ОАСК попросили считать, что конкурс Минкульта проводился с нарушениями — в частности, нарушались постановления ВРУ "Об объявлении конкурса на лучший эскиз Государственного Герба Украины", а также постановления КМУ.

Нарушения заключаются в том, что Министерство культуры должно было обеспечить общественное обсуждение возможны вариантов герба.

"Вместе с тем, наряду с исковым заявлением в суд было подано ходатайство об истребовании доказательств, где истец просит суд истребовать у Министерства документы об осуществлении всестороннего общественного обсуждения эскиза, а именно: план мероприятий и дату информационного объявления об обсуждении, количество зарегистрированных участников обсуждения, а также выводы и рекомендации оргкомитета", — отмечается в сообщении.

В настоящее время ОАСК решает, стоит ли открывать производство по данному иску.

Как сообщал портал "Комментарии", Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что председатель жюри, которое выбирало победителя в проекте Большого герба Украины, отдал первое место работе, соавтором которой он является.

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