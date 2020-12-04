Скандал вокруг герба Украины: суд попросили отменить результаты конкурса

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Сергей Медведев
Результаты недавно прошедшего конкурса на эскиз большого Герба Украины вызвали бурные обсуждения в обществе. Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли выбор жюри и победивший эскиз вызвал шквал критики. Реакция на рисунок стала настолько массовой, что к мнению граждан прислушалась судебная власть. Так, Окружной административный суд города Киева попросили признать недействительными результаты конкурса "На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины".
Эскиз большого Герба Украины оспорят в суде
Помимо этого ОАСК попросили считать, что конкурс Минкульта проводился с нарушениями — в частности, нарушались постановления ВРУ "Об объявлении конкурса на лучший эскиз Государственного Герба Украины", а также постановления КМУ.
Нарушения заключаются в том, что Министерство культуры должно было обеспечить общественное обсуждение возможны вариантов герба.
В настоящее время ОАСК решает, стоит ли открывать производство по данному иску.
Как сообщал портал "Комментарии", Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что председатель жюри, которое выбирало победителя в проекте Большого герба Украины, отдал первое место работе, соавтором которой он является.
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