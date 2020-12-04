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Скандал вокруг герба Украины: суд попросили отменить результаты конкурса

Граждане обратились в суд, чтобы признать недействительными результат конкурса на лучший Герб Украины

сегодня, 12:04
Автор:

Сергей Медведев

Результаты недавно прошедшего конкурса на эскиз большого Герба Украины вызвали бурные обсуждения в обществе. Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли выбор жюри и победивший эскиз вызвал шквал критики. Реакция на рисунок стала настолько массовой, что к мнению граждан прислушалась судебная власть. Так, Окружной административный суд города Киева попросили признать недействительными результаты конкурса "На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины".  

Скандал вокруг герба Украины: суд попросили отменить результаты конкурса

Эскиз большого Герба Украины оспорят в суде

"Суд просят признать недействительным результат конкурса "На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины" и нормативно-правовой акт, которым утвержден соответствующий результат", — сказано в сообщении "Судебной власти Украины".  

Помимо этого ОАСК попросили считать, что конкурс Минкульта проводился с нарушениями — в частности, нарушались постановления ВРУ "Об объявлении конкурса на лучший эскиз Государственного Герба Украины", а также постановления КМУ. 

Нарушения заключаются в том, что Министерство культуры должно было обеспечить общественное обсуждение возможны вариантов герба.

"Вместе с тем, наряду с исковым заявлением в суд было подано ходатайство об истребовании доказательств, где истец просит суд истребовать у Министерства документы об осуществлении всестороннего общественного обсуждения эскиза, а именно: план мероприятий и дату информационного объявления об обсуждении, количество зарегистрированных участников обсуждения, а также выводы и рекомендации оргкомитета", — отмечается в сообщении.

В настоящее время ОАСК решает, стоит ли  открывать производство по данному иску.

Как сообщал портал "Комментарии", Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что председатель жюри, которое выбирало победителя в проекте Большого герба Украины, отдал первое место работе, соавтором которой он является.

 


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1906163-oask-prosyat-vidminiti-rezultati-konkursu-na-kraschiy-eskiz-velikogo-gerba
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