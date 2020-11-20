Очередной скандал: глава жюри отдал призовые места в конкурсе за Большой герб себе и куму - Мосийчук

Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что председатель жюри, которое выбирало победителя в проекте Большого герба Украины, отдал первое место работе, соавтором которой он является.

Мосийчук рассказывает об очередном факте коррупции чиновников. По его словам, три первых места в конкурсе отдали работам Алексея Кохана и Ивана Турецкого. Известно, председатель жюри конкурса Андрей Гречило в свое время оказывал консультации по созданию главного символа государства на конкурс 1997 года Алексею Кохану. За 23 года герб, представленный на конкурс этим художником, не изменил ни одной детали. Из этого следует, что Гречило отдал призовое место проекту, в создании которого в свое время принимал участие. Что касается двух других призовых мест, их присудили куму и бизнес-партнеру председателя жюри Ивану Турецкому.

Также, Мосийчук перечисляет ошибки, которые, по его мнению, допустил победитель.

"Недостатки проекта "победителя" Кохана. Примитивизм изображения. Избыток декоративных элементов. Перевернутые колосья. Ложное изображение архангела с кривым мечом (должен быть с горящим) и в детских гольфах. Щитодержатели топчут ленту в национальных цветах. Казака изобразили не в одежде 17-18 веков, а в театральном наряде 20 века хора имени Веревки, в чересчур широких красных шароварах ... ", — пишет автор поста





После чего, экс-депутат обращается к представителям правительства и парламента относительно того факта, что проект не подлежит утверждению из-за выявленных фактов коррупции.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования объявило победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.











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