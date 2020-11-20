kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.11.2020

BTC/USD

18606.53

ETH/USD

510.25

LTC/USD

83.35

НБУ 20.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы Очередной скандал: глава жюри отдал призовые места в конкурсе за Большой герб себе и куму - Мосийчук
commentss НОВОСТИ Все новости

Очередной скандал: глава жюри отдал призовые места в конкурсе за Большой герб себе и куму - Мосийчук

Даже здесь не обошлось без коррупции

сегодня, 21:20
Автор:

Дмитрий Симоненко

Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что председатель жюри, которое выбирало победителя в проекте Большого герба Украины, отдал первое место работе, соавтором которой он является.

Очередной скандал: глава жюри отдал призовые места в конкурсе за Большой герб себе и куму - Мосийчук

Мосийчук рассказывает об очередном факте коррупции чиновников. По его словам, три первых места в конкурсе отдали работам Алексея Кохана и Ивана Турецкого. Известно, председатель жюри конкурса Андрей Гречило в свое время оказывал консультации по созданию главного символа государства на конкурс 1997 года Алексею Кохану. За 23 года герб, представленный на конкурс этим художником, не изменил ни одной детали. Из этого следует, что Гречило  отдал призовое место проекту, в создании которого в свое время принимал участие. Что касается двух других призовых мест, их присудили куму и бизнес-партнеру председателя жюри Ивану Турецкому.

Также, Мосийчук перечисляет ошибки, которые, по его мнению, допустил победитель.

"Недостатки проекта "победителя" Кохана. Примитивизм изображения. Избыток декоративных элементов. Перевернутые колосья. Ложное изображение архангела с кривым мечом (должен быть с горящим) и в детских гольфах. Щитодержатели топчут ленту в национальных цветах. Казака изобразили не в одежде 17-18 веков, а в театральном наряде 20 века хора имени Веревки, в чересчур широких красных шароварах ... ", — пишет автор поста

Очередной скандал: глава жюри отдал призовые места в конкурсе за Большой герб себе и куму - Мосийчук - фото 2

После чего, экс-депутат обращается к представителям правительства и парламента относительно того факта, что проект не подлежит утверждению из-за выявленных фактов коррупции.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования объявило победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/3512911015452307
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ