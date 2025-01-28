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Скандал в Минобороны: правительство уволило заместителя Умерова

Дмитрий Клименков, по мнению министра, провалил работу

сегодня, 13:11
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Николай Лисицын

Кабинет министров Украины 28 января уволил заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, который отвечал в ведомстве за вопросы закупок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на  представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука. Увольнение своего зама ранее анонсировал министр обороны Украины Рустем Умеров, утверждавший, что Клименков провалил закупку вооружений.

Скандал в Минобороны: правительство уволило заместителя Умерова

Кадровые чистки в Минобороны: уволен заместитель Умерова Дмитрий Клименков. Фото: Минобороны Украины

Клименков был среди трех заместителей, которых Кабмин назначил Умерову 5 октября 2023 года. До того, как прийти в Минобороны, Клименков работал коммерческим директором АО "Укртрансгаз". Сообщается, что за время работы ему удалось более чем на 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища и на 15% увеличить количество клиентов-нерезидентов. До этого он работал первым заместителем председателя ФГИУ, директором по инфраструктуре и логистике МАУ и руководителем крупных проектов в шведской компании "Эриксон".

"Ключевые приоритеты в должности — стандартизация, систематизация, действенный контроль и цифровизация закупок, создание поэтапного алгоритма закупок и контроля, полноценный запуск Агентства нелетальных закупок", — сообщил министр обороны о задаче Клименкова в его новой должности, комментируя назначение.

Читайте на портале "Комментарии" — закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отстранил всех, кто провалил эту работу. Этот скандал продолжает разгораться: Центр противодействия коррупции подал в НАБУ заявление на Умерова. По данным Центра, министр обороны отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок по продлению контракта с директором Мариной Безруковой еще на год. Блогер Алексей Арестович заметил, что публичные скандалы в Минобороны в воюющей стране невозможны: это говорит об инфантильном отношении к армии и к вопросам обороны и является очень тревожным сигналом.



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Источник: https://t.me/tmelnychuk/5590
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