Опомнитесь, идиоты: Арестович пригрозил зачистками украинской власти

В Украине укоренилось инфантильное отношение к армии. Ею по-детски восторгаются, но три года войны показали, что эффективно решать проблемы, связанные со сферой обороны, власть так и не научилась. Такая ситуация может стать для Украины фатальной, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление блогера Алексея Арестовича, который позиционирует себя как военный эксперт.

Арестович удвлен публичными конфликтами в Минобороны Украины на исходе третьего года войны. Фото: Арестович / Facebook

Арестович выразил мнение, что в отношении армии четко проявляются "все украинские детские болячки". Все, по его словам, понимают, что армия — "это единственное, что стоит между миром, где Украина есть и где Украины — нет". А в смысле обеспечения права на существование, армия — вообще единственное, что у страны есть. Это сверхкритический ресурс, от которого буквально зависит выживание.

Но рационально действовать для поддержки этого ресурса Украина не научилась, показывает на примерах блогер. Признаками рационального отношения он называет приоритетность любых проблем армии и ситуацию, когда этот ресурс подпитывают "лучшие кадры, лучшие силы, лучшие возможности и средства". По Арестовичу, все препятствия, мешающие развитию и укреплению такого ресурса, как вооруженные силы "устраняются немедленно", а общество и власть становятся сверхвнимательными к состоянию этого инструмента, его развитию, и выявлению неполадок и болезней.

"Что делаем мы вместо всего этого? Некритически относимся к сверхкритичному ресурсу. Перекачиваем армию символическим капиталом. Глорифицируем без перерыва и без разбора. Прощаем все, ни спрашиваем ни за что", — пишет он.

Блогер поясняет, что так относятся к сверхкритическому ресурсу маленькие дети. И это отношение понять можно.

"Украинцы настолько растерзаны и оглушены войной, что любят армию не только и не столько рационально, сколько всей избитой своей душой, как тех, кто защищает от избиения. Но есть нюанс. Маленькие дети — ужасно симпатичные существа, но они не выживают самостоятельно", — счиатет он.

Арестович убежден, что в Украине сейчас народ лишен возможности и права "хоть как-то влиять на ситуацию. Поэтому он обратился к властям Украины.

"Займитесь, наконец, армией как взрослые. Не будет армии — не будет ничего, и вас тоже не будет, не надейтесь на иммиграцию. Всех, проигравших эту войну, зачистят в течение 10 лет, где бы они не находились — горе побежденным", — заявил он.

По мнению блогера, "нельзя к концу третьего года войны иметь 45% выполнения гособоронзаказа". Также он считает невозможными публичные конфликты в Министерстве обороны.

"Нельзя гнать на фронт 100 тыс. бракованных мин. Нельзя так набирать людей, как готовить и так применять. Опомнитесь, наконец, идиоты. Развалим армию — и конец всему", — подытожил Арестович.

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