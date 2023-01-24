Скандал в Минобороны: информатака или коррупция

Недавно в СМИ появилась информация, что Минобороны якобы закупает для военных продукты по ценам, вдвое-втрое превышающие розничные. В ведомстве это назвали искусственной информатакой. По мнению Елены Щербан, заместителя исполнительного директора Центра противодействия коррупции, не было надлежащих опровержений со стороны Минобороны, подтверждающих, что это фейк.

Фото: zoda.gov.ua





"Наоборот, частично министр Резников подтвердил, что такой документ имеет место, просто произошли технические ошибки. Как допустили такие ошибки в министерстве такого масштаба, которое фактически распоряжается половиной бюджета", — говорит она.





То, что согласовано увольнение профильного замминистра, подтверждает правоту журналистов, добавляет Щербан.





Эксперт отмечает: положительно, что по этому контракту деньги еще не потрачены. Однако проблема, говорит эксперт, свидетельствует о том, что необходимо как законодательно урегулировать того, как нужно осуществлять оборонные закупки, так и юридическая ответственность по результатам расследования НАБУ.





Политолог Владимир Цыбулько обращает внимание, что эти данные сначала циркулировали по коридорам власти, на них не реагировали, тогда их опубликовали. По его мнению, обнародование подобных документов не должно откладываться до окончания войны.





"Во-первых, это гражданский контроль над военными расходами, это необходимость. Мы еще не знаем, по каким ставкам закупалась амуниция, особенно артиллерийские патроны. Может всплыть такое, что мы поседеем", — заметил он.





По мнению эксперта, это не повлияет негативно на международную помощь Украине. Гражданский контроль над военными расходами – признак здорового общества, добавил Цыбулько.

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