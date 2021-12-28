Скандал с откровенным нарядом в мэрии Львова: Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука (ФОТО)

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука по его желанию. Об этом пишет издание BBC.

Фото: christina_tyshkun/Instagram

Сообщается, что чиновник написал заявление на увольнение после того, как в соцсетях разразился скандал вокруг наряда его якобы помощницы. Издание пишет, что его журналистам подтвердили информацию об увольнении в правительстве.

На прошедших выходных (25 декабря) в социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых запечатлены мэр Львова Андрей Садовой, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и Кристина Тишкун. В материале отмечается, что замминистра представил девушку как свою помощницу.

Гарбарук и Тишкун приехали во Львов, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.

На снимках Кристина Тишкун стоит в платье с откровенным декольте и обнаженными плечами. На ногах у неё – ботфорты на шпильках. На другом фото Тишкун накинула шубу.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на внешний вид "помощницы". Многие посчитали такой образ "слишком откровенным".

В свою очередь девушка не заметила проблем в своем наряде

"А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно", — передает BBC слова Тишкун.

Сегодня появилась информация об уходе Гарбарука со своей должности.

Отметим, что в настоящее время нет официальной информации о том, являлась ли Кристина Тишкун помощницей политика.





Фото: facebook.com/sergey.fursa

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что правоохранители разоблачили противоправную деятельность группы лиц, связанную с ремонтом оборудования подвижного состава "Бориспольского экспресса", ущерб от которой составил как минимум 12 млн гривен. Вместо нового оснащения для ремонта использовали старые запчасти, к тому же некачественные.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что украинцы назвали свои самые популярные виды досуга в 2021 году. Согласно данным опроса граждане Украины больше всего смотрели фильмы и сериалы, готовили любимые блюда, а также читали или слушали книги и ходили в гости.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!