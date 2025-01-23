Скабеева курит в сторонке: Игнат наехал на Безуглую по теме премий в ВСУ

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая занимается дискредитацией сил обороны Украины. Ее манипуляции о "генеральских премиях" выдержаны в духе российской пропаганды. Об этом 23 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой на оценку начальника управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната.

Юрий Игнат сравнил Безуглую со Скабеевой. Фото: Юрий Игнат / Facebook

"Драматические баталии вокруг военного руководства приобретают новые обороты. Откровенная манипуляция от Безуглой по поводу "генеральских премий" на фоне громких задержаний генералов кажется театром абсурда во время полномасштабной войны", — написал офицер.

Представитель ВС ВСУ признает, что в Украине имеются "огромные проблемы" с мобилизацией, мотивацией, все это происходит на фоне непростой ситуации на международной арене. И на этом фоне резвится Безуглая

"Словом, ничего нового придумывать не надо, сто с лишним лет назад большевики действовали так же. Ждем выстрела из "Авроры"?! В первых рядах, конечно, матрос Марьяна, — Скабеева курит в сторонке", — заключил он.

Игнат пояснил также, что "премии командующих", скандал вокруг которых подняла Безуглая — это фонд, из которого решением командующего выделяются средства на премии военным, помощь раненым и "другие социальные вещи".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Безуглая опубликовала документ, согласно которому якобы Главнокомандующий может получать до 20 миллионов гривен премии, Командующий Сухопутными войсками ВСУ – до 12 миллионов 600 тысяч гривен, Командующий Сил территориальной обороны – 3 миллиона 200 тысяч гривен. Все остальные – не более 2 миллионов 400 тысяч гривен.

Когда нардепке указали на то, что речь идет не о личных премиях, а о фондах поощрения, которые есть в распоряжении командующих (причем эти фонды — на год), Безуглая не успокоилась и бездоказательно предположила, что эти средства генералы выделяют своим "любимчикам". При этом она поинтересовалась, проводился ли хоть раз аудит распределения этих премий. Кстати, с начала 2024 года размер фондов значительно вырос – у Главнокомандующего ВСУ – на 1 миллион, у Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины – на 3 миллиона 600 тысяч гривен, у начальника Генштаба – на 200 тысяч гривен.

Читайте также на "Комментариях" — с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину между военными и политиками существовал необъявленный договор: анализ правильности решений (кроме коррупции и госизмены) надо оставить на "после войны", утверждает воевавший в рядах ВСУ экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Этот договор, видимо, расторгнут — начались показательные посадки военных за недочеты обороны Харькова. Но провал украинской обороны в феврале 2022 года высшее руководство страны по-прежнему обсуждать не хочет. А обсуждать там есть что, и теперь уже у военных могут возникнуть вопросы к президенту Владимиру Зеленскому.