Провал обороны: Зеленскому задали острые вопросы о "неправильной оценке разведданных" в 2022 году

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину между военными и политиками существовал необъявленный договор: анализ правильности управленческих решений (кроме коррупции и госизмены) надо оставить на "после войны", утверждает воевавший в рядах ВСУ экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Этот договор расторгнут — начались показательные посадки военных за недочеты обороны Харькова. Но провал украинской обороны в феврале 2022 года высшее руководство страны по-прежнему обсуждать не хочет, подчеркивает Луценко.

Зеленский нарушил неписанный договор о том, что анализ правильности решений военного руководства надо делать после войны. Фото: Офис президента Украины

Луценко считает, что, по негласному договору, можно снимать генералов с должностей, "отправлять в отстойник", но исследование криминальности тех или иных решений нужно делать позже, в мирное время. По его мнению, во время войны "арестовывать человека в погонах – абсурд".

"Но в голове у Зеленского уже не Победа, а второй срок. А значит, победить надо конкурентов. А конкуренты – военные. Поэтому договор расторгнут. Начались показательные посадки военных", — пишет экс-глава МВД Украины.

Он предупреждает, что все на свете имеет обратный эффект, особенно обвинения политического руководства в адрес военного руководства.

"В подозрении генералу пишут, что командующий ОТУ Харьков "неправильно оценил разведданные", "не готовился к наступлению врага" и поэтому должен быть привлечен к уголовной ответственности. Почему тогда нет дела о неправильной оценке информаций западных разведок о неизбежности вторжения России на территорию Украины?", — задается вопросом Луценко.

Он напоминает, что 106 статья Конституции Украины четко определяет, что президент страны "принимает в соответствии с законом решение об общей или частичной мобилизации и введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях в случае УГРОЗЫ нападения, опасности государственной независимости Украины".

"Какие последствия принес отказ президента Зеленского объявить мобилизацию, повышение боеготовности войск и введение военного положения для вывода ВСУ на рубеже обороны с одновременной эвакуацией населения — мы знаем: на заранее указанных за шесть (!) месяцев разведкой направлениях решились в феврале-марте рашисты шли без особых усилий. Из-за неразрушенных мостов по новым дорогам без каких-либо фортификационных сооружений для ВСУ. Уже 26 февраля россияне оккупировали Мелитополь, 2 марта Херсон, 2 марта был оцеплен Мариуполь. Это вам не "вклинение" врага под Волчанском!", — напоминает экс-генпрокурор.

Он считает, что военные также могут напомнить политикам, что предусмотренный в 2019 году законодательством План обороны они получили за 2,5 месяца до войны, а Стратегический план применения ВСУ, частью которого является Стратегический план развертывания ВСУ, так и не был утвержден Верховным Главнокомандующим.

"А если (военные у Зеленского) спросят, почему к 2019 году на Чонгаре было 21 тыс. украинских войск с приданными артиллерийскими и ракетными дивизионами, а в феврале 2022 года там остался полукомплектный батальон морпехов и 8 саперов на 24 моста? Или почему после личной презентации директором ЦРУ направлений и сил вторжения россиян именно из Гостомельского аэропорта — главного направления рос десанта — была снята бригада НГУ? ", — говорит экс-министр.

Луценко отмечает, что власть страны всю войну говорит, что такие вопросы не ко времени, но на самом деле, по его мнению, "не ко времени только политические дела против военных".

Как писал портал "Комментарии", 21 и 22 января суд избрал меры пресечения бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и экс-командиру 125-й отдельной бригады ТРО, генерал-лейтенанту Артуру Горбенко. Генералов подозревают в ненадлежащей обороне Харьковской области во время наступления россиян в 2024 году, в том числе — принятии неправильных решений, невнимании к данным разведки и в попустительстве дезертирству и уходу военных со своих позиций. За Галушкина 22 января внесли 5 млн залога, однако ГБР в этот же день задержала его повторно, заявив, что "вскрылись новые факты".