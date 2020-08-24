"Скабеева энергичная и напористая": Кравчук описал свое впечатление от общения с российскими пропагандистами

Новый глава Трехсторонней контактной группы и первый украинский гарант Леонид Кравчук заявил, что у него остались приятные впечатления после участия в эфире политического ток-шоу "60 минут" на канале Кремля "Россия-1". В этом он признался в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Так, по словам Кравчука, в общении с наиболее заметной фигурой пропагандистской отрасли России Ольгой Скабеевой, у него не возникло желания с ней вербально поквитаться, или как выразился Гордон "положить ее на лопатки".

"Вы знаете, я не преследовал такой цели. Она же мне не противник. Она журналист, а я очень уважаю журналистов. Я знаю, какая это сложная работа, они как разведчики ходят по лезвию. Она энергичная, эмоциональная, напористая и мне было приятно слушать, как она говорит", - поделился политик.

Кроме того, он добавил, что никогда не вступал в перепалку или наступление в беседе с сотрудниками СМИ, поскольку такая тактика у него припасена для общения с представителями власти, нежелающими работать на пользу Украине.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Леонид Кравчук в этом же интервью рассказал о главных отличиях Петра Порошенко и Владимира Зеленского в рамках переговоров в Минске по Донбассу.

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