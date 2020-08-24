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В ТКГ назвали разницу между Зеленским и Порошенко

Глава ТКГ в Минске Леонид Кравчук рассказал об особенностях Петра Порошенко и Владимира Зеленского в достижении мира на Донбассе

сегодня, 18:25
Автор:

Екатерина Белоброва

В то время как пятый президент Петр Порошенко был заинтересован в удовлетворении самомнения в переговорах по Минским соглашениям, действующий Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский искренне хочет достичь успеха в реализации всех мирных договоренностей. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал новый глава Трехсторонней контактной группы и первый украинский президент Леонид Кравчук.

Так, согласно мнению главного парламентера, предыдущий гарант часто акцентировал внимание на том, что все инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе были придуманы непосредственно им самим.

В ТКГ назвали разницу между Зеленским и Порошенко

Порошенко и Зеленский на открытых дебатах во время президентской гонки в 2019 году

"При всем моем уважении к Петру Алексеевичу, и к нему у меня есть уважение, - для него было главным не добиться успехов, а два других вопроса - он про них откровенно рассказывал, - что Минские договоренности основаны на плане Порошенко про мир. И следующее, что все там в Минске должны постоянно повторять,  что это поручение или предложение Петра Алексеевича", - отметил Кравчук.

В свою очередь, он заметил, что Владимир Зеленский относится к ситуации иначе.

"Когда я смотрю на человека, я могу оценить: формальное у него стремление или искреннее. Зеленский искренне хочет, чтобы процесс борьбы происходил каждый день, шаг за шагом. Почему и работает с ним сейчас Ермак (глава Офиса президента, - прим. ред.)? Потому что он тоже этого искренне хочет", - обозначил глава ТКГ.

Кроме того, Леонид Кравчук поблагодарил своего предшественника Леонида Кучму за то, что тот наладил контакты и самому Кравчуку не приходится начинать работу "с чистого листа".

"И хочу попросить его, если мы будем нуждаться в каком-то совете или помощи, прошу Леонида Даниловича принимать в этом участии", - заключил Кравчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, почему глава государства Владимир Зеленский принял решение заменить Леонида Кучму на должности главы ТКГ Леонидом Кравчуком.



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