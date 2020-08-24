В ТКГ назвали разницу между Зеленским и Порошенко

В то время как пятый президент Петр Порошенко был заинтересован в удовлетворении самомнения в переговорах по Минским соглашениям, действующий Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский искренне хочет достичь успеха в реализации всех мирных договоренностей. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал новый глава Трехсторонней контактной группы и первый украинский президент Леонид Кравчук.

Так, согласно мнению главного парламентера, предыдущий гарант часто акцентировал внимание на том, что все инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе были придуманы непосредственно им самим.

Порошенко и Зеленский на открытых дебатах во время президентской гонки в 2019 году

"При всем моем уважении к Петру Алексеевичу, и к нему у меня есть уважение, - для него было главным не добиться успехов, а два других вопроса - он про них откровенно рассказывал, - что Минские договоренности основаны на плане Порошенко про мир. И следующее, что все там в Минске должны постоянно повторять, что это поручение или предложение Петра Алексеевича", - отметил Кравчук.

В свою очередь, он заметил, что Владимир Зеленский относится к ситуации иначе.

"Когда я смотрю на человека, я могу оценить: формальное у него стремление или искреннее. Зеленский искренне хочет, чтобы процесс борьбы происходил каждый день, шаг за шагом. Почему и работает с ним сейчас Ермак (глава Офиса президента, - прим. ред.)? Потому что он тоже этого искренне хочет", - обозначил глава ТКГ.

Кроме того, Леонид Кравчук поблагодарил своего предшественника Леонида Кучму за то, что тот наладил контакты и самому Кравчуку не приходится начинать работу "с чистого листа".

"И хочу попросить его, если мы будем нуждаться в каком-то совете или помощи, прошу Леонида Даниловича принимать в этом участии", - заключил Кравчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, почему глава государства Владимир Зеленский принял решение заменить Леонида Кучму на должности главы ТКГ Леонидом Кравчуком.





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