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Семью Юлии Тимошенко проверяют в причастности от уклонения оплаты налогов на 400 млн грн

Несколько компаний, выигравших государственные тендеры на поставку пищевых продуктов в 2022 году, уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах

сегодня, 22:48
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Автор:

Моесеенко Валентина

Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило поставщиков продуктов, не уплативших налогов почти на 400 млн грн . К схеме может быть причастна семья народного депутата Украины, вероятно Юлии Тимошенко, пишут "Комментарии".

Семью Юлии Тимошенко проверяют в причастности от уклонения оплаты налогов на 400 млн грн

уклонения от уплаты налогов

В БЭБ Украины имя депутата не сообщают, однако отмечено, что это глава одной из фракций Верховной Рады. Фамилия Юлии Тимошенко "выплыла" в сообщениях СМИ.

В течение 2022 года несколько компаний выполняли поставки пищевых продуктов для государственных структур и уклонились от уплаты налогов. Пока проверяется причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи Народного депутата Украины, главы одной из фракций Верховной Рады ", — информируют в пресс-службе БЭБ.

По обнародованной информации, субъекты хозяйствования, которые зарегистрированы и работают в частности на территории Одесской области , покупали пищевые продукты за наличные. В дальнейшем, такие операции отражали в бухгалтерском и налоговом учетах, как закупка от других предприятий, в том числе имеющих признаки фиктивности.

" В рамках досудебного расследования, детективы БЭБ, провели 20 обысков и осмотров по месту фактического осуществления хозяйственной деятельности компаний и по месту жительства их должностных лиц ", — говорится в официальном сообщении.

Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на деньги в сумме более 800 млн грн, находящихся на счетах компаний-поставщиков.

Как писали "Комментарии", главу фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко заметили в Дубае, где она встретила 2023 год. Журналисты сняли ее на видео на пляже.



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