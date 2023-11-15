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СБУ начала уголовное производство относительно Ирины Фарион

Она унизительно высказалась о русскоязычных бойцах ВСУ и "сдала" украинского студента в Крыму

сегодня, 16:55
Автор:
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Константин Куликов
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Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ начала уголовное производство относительно Ирины Фарион

СБУ заинтересовалась Фарион

По материалам следствия, в одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и "не может назвать их украинцами", отмечают в СБУ.


Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Поэтому он был задержан российскими спецслужбами.

В настоящее время Фарион инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков; оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему; нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер; нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как отмечают правоохранители, они также инициировали психолого-лингвистическую экспертизу высказываний экс-депутатки.

Тем временем, в Румынии изменились симпатии к Украине и России. Опрос среди граждан Румынии показал, что отношение к Украине стало более положительным, а к России он значительно снизился.

Симоньян цинично объяснила, почему Россия напала на Украину: поблагодарила Путина.

А у большинства россиян впервые изменилась позиция по поводу войны в Украине.



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