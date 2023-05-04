СБУ арестовала активы экс-нардепа Новинского: их стоимость свыше 10,5 млрд грн

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на СБУ.



Вадим Новинский. Фото из открытых источников

По материалам Службы безопасности, среди арестованного имущества пособника страны-агрессорки Вадима Новинского немало элитной недвижимости в разных уголках Украины.

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"Это и гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт "Очаков", помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины", — отмечают в СБУ.

Чтобы избежать санкций СНБО, олигарх перерегистрировал активы на отдельных подконтрольных иностранцев в оффшорных юрисдикциях.

"Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов", — добавляют в украинской спецслужбе.

Сейчас, преступления схема разоблачена, то заблокирована. Как добавляют в СБУ, в прошлом месяце этого года, было арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", — заключают в спецслужбе.

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