СБУ арестовала активы экс-нардепа Новинского: их стоимость свыше 10,5 млрд грн

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на СБУ.
Вадим Новинский. Фото из открытых источников
По материалам Службы безопасности, среди арестованного имущества пособника страны-агрессорки Вадима Новинского немало элитной недвижимости в разных уголках Украины.
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Чтобы избежать санкций СНБО, олигарх перерегистрировал активы на отдельных подконтрольных иностранцев в оффшорных юрисдикциях.
Сейчас, преступления схема разоблачена, то заблокирована. Как добавляют в СБУ, в прошлом месяце этого года, было арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Бред сакральными датами: враг увеличил количество ракетоносителей в море, — Гуменюк Сигналы воздушной тревоги накануне 9 мая в Украине могут звучать чаще. Гражданам государства следует быть готовыми к новым обстрелам со стороны РФ. Ведь захватчики тяготеют к сакральности дат. По словам экспертки, оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море.
Читайте на сайте "Комментарии", — Новые угрозы для Украины со стороны России: к чему на этот раз прибегнет страна-агрессорка. В России будут увеличиваться военные мощности и наращивать новые способы поражения. Речь идет о разработке авиабомб ФАБ-500.
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