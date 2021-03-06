Саакашвили на эфире у Шустера рассказал, кто мог "крышевать" коррупцию в ГАСИ

К коррупции в строительной отрасли, а точнее с разрешительными документами на строительство от ГАСИ, мог быть причастен бывший заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов со своим помощником.

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Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили в эфире шоу "Свобода Слова Савика Шустера" на ТРК "Украина".





Он рассказал о работе профильного министра Чернышова и борьбе с коррупцией в строительстве, а также о реакции Трофимова на вмешательство в отрасль для наведения порядка.





"По строительству… Президент Зеленский попросил меня им заняться. Я пришел к первому замглавы администрации Трофимову, он этим занимался, и он говорит: все прекрасно, потрясающе! Оказывается, он главный смотрящий. Оказывается, то, что выгодно украинцам, не выгодно Трофимову. И помощник у него был жулик. Слава Богу, президент Зеленский его выгнал", — отметил он.





Глава исполнительного комитета Национального совета реформ рассказал о попытках министра развития громад и территорий Алексея Чернышова очистить строительную отрасль от коррупции. Он уточнил, что сопротивление в антикоррупционных шагах министру оказывали в том числе и государственные ведомства.





"Алексей Чернышов реально начал работать над этой темой, и мы почти дошли. И что происходит? Проплаченный митинг у дверей в министерство, включилось десять разных ведомств, чтобы это разбить, моментально", — рассказал Михеил Саакашвили.





Также Саакашвили рассказал о тарифах на проверки госорганами и работе проверяющих инспекций, в том числе ДАБИ.









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