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Рудьковский заявил, что Шуфрич и Семинский шантажировали его, когда он был в российской тюрьме (ВИДЕО)

Николай Рудьковский считает, что СБУ должна это расследовать

сегодня, 17:43
Автор:

Станислав Молчанов








Николай Рудьковский заявил, что якобы украинские нардепы Нестор Шуфрич и Олег Семинский принуждали его семью переоформить на них активы "Нефтегаздобычи" и другое имущество, пока Рудьковский находился в российской тюрьме. В интервью журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" Рудьковский сказал, что бывшие партнеры привлекали для этого как правоохранительные органы, так и криминалитет. Об этом передает "Цензор.Нет".

Рудьковский заявил, что Шуфрич и Семинский шантажировали его, когда он был в российской тюрьме (ВИДЕО)

Фото: tk.media

"Мне следователи и все другие, кто ко мне приходил, говорили: "Решите ваши финансовые вопросы с господином Шуфричем и его партнером в Украине, и расследование пойдет по другому пути"…. Они вышли на криминальный мир, вышли на смотрящего по тюрьме, пытались мне создать там абсолютно неприемлемые условия, чтобы мои родственники переписали на них акции компании и отдали имущество", — рассказал Рудьковский.

По мнению Рудьковского, шантаж со стороны Шуфрича и Семинского может быть расследован Службой безопасности Украины.

"Семинский и Шуфрич — причастны к тому что меня вывезли в Российскую Федерацию, что меня там прессовали и представители главного следственного управления, и криминалитет. Они же воздействовали и на мою семью. Когда я сюда приехал они пытались организовать давление на меня криминалитета. И поэтому, я бы так сказал: я считаю, что этот вопрос Служба безопасности может расследовать", — заявил Рудьковский.


Напомним, Московский городской суд в России приговорил бывшего министра транспорта и народного депутата Украины Николая Рудьковского к двум годам заключения в колонии общего режима за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года.


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Источник: https://censor.net/ru/news/3255300/shufrich_i_seminskiyi_shantajirovali_menya_kogda_ya_byl_v_rossiyiskoyi_tyurme_sbu_doljna_eto_rassledovat
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