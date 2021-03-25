Рудьковский заявил, что Шуфрич и Семинский шантажировали его, когда он был в российской тюрьме (ВИДЕО)

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Станислав Молчанов
Николай
Рудьковский заявил, что якобы украинские нардепы Нестор Шуфрич и Олег Семинский
принуждали его семью переоформить на них активы "Нефтегаздобычи" и
другое имущество, пока Рудьковский находился в российской тюрьме. В интервью
журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона"
Рудьковский сказал, что бывшие партнеры привлекали для этого как
правоохранительные органы, так и криминалитет. Об этом передает "Цензор.Нет".
Фото: tk.media
По мнению
Рудьковского, шантаж со стороны Шуфрича и Семинского может быть расследован
Службой безопасности Украины.
Напомним,
Московский городской суд в России приговорил бывшего министра транспорта и
народного депутата Украины Николая Рудьковского к двум годам заключения в
колонии общего режима за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014
года.
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