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Главная Новости Политика Скандалы Резников оскандалился из-за слов о Донбассе-опухоли (ВИДЕО)
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Резников оскандалился из-за слов о Донбассе-опухоли (ВИДЕО)

Сравнение Резникова об оккупированных территориях общество восприняло неоднозначно

сегодня, 12:17
Автор:

Таисия Ерохина

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сравнил Донбасс с онкологической опухолью и вызвал бурное обсуждение в Сети. Скандал спровоцировал комментарий, прозвучавший в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

Резников оскандалился из-за слов о Донбассе-опухоли (ВИДЕО)

"Нам главное – не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, в том числе ментально. Есть вариант резекции полной, ампутации, или – лечить", — сказал Резников.

Но он подчеркнул, что выступает за "терапию и полное восстановление нашего организма".

Кроме того, Резников уверен, что Россия никогда не признает Донбасс официально российским, а украинский Донбасс  ей не нужен. Также у РФ, по мнению украинского чиновника, нет решения вопроса, как избавиться от оккупированного Донбасса.


Напомним, в Трехсторонний контактной группе в начале ноября намерены представить некий "План действий" по интенсификации процесса мирного урегулирования на Донбассе. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, есть ли у него шансы разморозить переговорный процесс и связано ли грядущее представление с результатами местных выборов в Украине.


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