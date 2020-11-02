Резников оскандалился из-за слов о Донбассе-опухоли (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
Вице-премьер-министр
Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Алексей Резников сравнил Донбасс с онкологической опухолью и вызвал бурное
обсуждение в Сети. Скандал спровоцировал комментарий, прозвучавший в программе
"Рандеву с Яниной Соколовой".
Но он подчеркнул,
что выступает за "терапию и полное восстановление нашего организма".
Кроме того, Резников уверен, что Россия никогда не признает Донбасс официально российским, а украинский Донбасс ей не нужен. Также у РФ, по мнению украинского чиновника, нет решения вопроса, как избавиться от оккупированного Донбасса.
Напомним, в
Трехсторонний контактной группе в начале ноября намерены представить некий
"План действий" по интенсификации процесса мирного урегулирования
на Донбассе. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, есть
ли у него шансы разморозить переговорный процесс и связано ли грядущее
представление с результатами местных выборов в Украине.
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