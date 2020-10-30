«План по Донбассу»: что будет дальше с переговорным процессом и как это связано с местными выборами

В Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в начале ноября намерены представить некий "План действий" по интенсификации процесса мирного урегулирования на Донбассе. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, есть ли у него шансы разморозить переговорный процесс и связано ли грядущее представление с результатами местных выборов в Украине.



"План по Донбассу": за и против

Предварительный "план по Донбассу" в качестве тестирования уже был вброшен в украинские СМИ российской стороной через так называемых представителей ОРДЛО. Об этом говорит политолог Кирилл Сазонов.

"Подразумевается, что Украина должна пойти на определенные уступки. ОРДЛО в качестве уступок предлагает ввести Особый статус в Конституцию Украины сроком на 50 лет, а не навсегда. И обмен пленными. От Украины требуют фактически предоставить ОРДЛО автономию, отменить статус агрессора для России и дать боевикам полную амнистию. В качестве бонуса Кремль предлагает вернуть украинские предприятия прежним владельцам", – отмечает политолог.

Последнее условие, по словам Кирилла Сазонова, соблазнительно для украинского бизнеса, а обмен пленными, безусловно, – хороший результат для власти.

"Но другие положения неприемлемы, – уверен он. – Исключив Россию из списка участников конфликта, мы автоматически присваиваем ему статус внутриукраинского. То есть, Украина несет ответственность за всё, что произошло. Вплоть до выплат пенсий раненым боевикам и пособий семьям боевиков, убитых в войне против Украины".

Особый пограничный режим ОРДЛО с РФ также неприемлем, считает полоитолог.

"Прозрачная граница с агрессором, который в любой момент может объявить войну, это мина замедленного действия, – предупреждает Кирилл Сазонов. – Украинское общество не примет тотальной амнистии боевикам и превращение их в народную милицию. Более того, все граждане Украины равны в правах и ни у одного региона не может быть особого статуса. Не говоря уже о том, что любая попытка внести изменения в Конституцию Украины под давлением РФ или ОРДЛО вызовет массовые протесты в нашей стране. А на украинские условия, которые включают в себя все эти факторы, Кремль не согласится в обозримом будущем".

"План по Донбассу": свет в конце тоннеля

Развитие событий в ТКГ на сегодняшний момент плохо соотносится с происходящим на Донбассе. На это обращает внимание политический эксперт Евгений Магда.

"Вчера несколько украинские военных были ранены в результате обстрелов, сегодня двое погибли. Это означает, что перемирие фактически закончилось. Оно, судя по всему, было на время местных выборов. И нам еще предстоит узнать, на какие уступки пошла команда Зеленского, чтобы перемирие продолжалось максимально долго, давая президенту информационный повод этим пользоваться", – подчеркивает эксперт.

Евгений Магда напоминает, что обещание допустить представителей Международного Комитета Красный Крест к украинским пленным на Донбассе, так и не выполнено. Об обмене пленными речь сегодня не идет. Стрелять продолжают. Таким образом, говорить о подвижках в договоренностях, достигнутых в декабре 2019 года в Париже на встрече глав государств нормандского формата, не приходится.

"Имитация переговорного процесса в ТКГ, возможно, будет продолжаться, – говорит Евгений Магда. – Но динамика отношений между РФ и Украиной, между РФ и Германией с Францией (как членами нормандского формата), в данный момент свидетельствует, что свет в конце туннеля на Донбассе – не виден".

"План по Донбассу": без шансов

Политический эксперт Светлана Кушнир уверена, что в нынешних условиях никаких шансов ни у какого "плана по Донбассу" нет.

"Мы должны дождаться, каким образом завершатся выборы в США. Кто станет там президентом. Каков будет баланс сил. Нам нужно разобраться внутри Украины, где схлестнулись между собой ветви власти. Когда ситуация внутри накалена до предела, внешне нам сложно бодаться, – поясняет эксперт. – Наши внешние партнеры и оппоненты, видя ослабленную Украину, не будут считаться с нами. Так что ни о каком новом обмене пленными, ни о каком возврате территорий сейчас говорить не приходится".

Светлана Кушнир считает, что против Украины сыграл и вопрос о Будапештском меморандуме, который президент Зеленский включил в свой опрос в день выборов.

"Это дает нашим оппонентам возможность тыкать пальцами в сторону США и Великобритании как на участников процесса, которые нам не помогли, – говорит эксперт. – Ну, а договоренности с британцами о совместном строительстве в Украине военно-морских баз также развязывают руки России. Она будет говорить: а мы предупреждали, что так и будет, мы потому и помогли Крыму и части Донбасса. А тут еще и Турция заявляет о своих претензия на Крым… Не вижу, как Зеленский сможет справиться со всеми этими вызовами".

Учитывая такой расклад, Светлана Кушнир прогнозирует, что переговоры в ТКГ будут идти ни шатко, ни валко. Пока россияне не увидят в переговорщиках со стороны Украины договороспособных и сильных лиц. А саму Украины – с сильными позициями, а не ослабленную, как сейчас, рядом противостояний.

Ранее "Комментарии" писали, что двое украинских военных погибли этой ночью на Донбассе. Они попали под вражеский гранатометный обстрел неподалеку Зайцевого. Ранения оказались несовместимыми с жизнью и спасти ребят не удалось.

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