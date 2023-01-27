Пугалка от Арахамии: Необходимы показательные суды над коррупционерами

В государстве сейчас почти во всех областях государственной деятельности сложилась такая ситуация с коррупцией, когда необходимы показательные судебные процессы. Об этом заявил народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, пишут "Комментарии".



НАБУ, САП и ВАКС нанесут мощный удар по всем коррупционерам. Давид Арахамия

Первые полгода после начала полномасштабной войны в Украине проявлений коррупции практически не фиксировалось. Однако дальше некоторые люди, особенно отправившие свои семьи за границу, решили здесь активно незаконно зарабатывать и эти деньги присылать своим родным. Да не будет! Мы сегодня много усилий тратим на то, чтобы выстроить в Украине независимую антикоррупционную вертикаль – Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Высший антикоррупционный суд", – отметил политик.

По его словам, на эти структуры никто не влияет, они незаангажированы и аполитичны и действительно боятся чиновники.

"Сейчас завершается конкурс на главу НАБУ, и где-то весной его выберут. Соответственно, в этой антикоррупционной триаде будет полный набор, и они, как мы надеемся, смогут сделать мощный залп по всем коррупционерам", — подчеркнул парламентарий.

Арахамия также добавил, что проявления коррупции в Украине очень плохо влияют на доверие наших международных партнеров. Для нас это не только вопрос борьбы с внутренним врагом.

Читайте на портале "Комментарии" – недавно в СМИ появилась информация, что Минобороны якобы закупает для военных продукты по ценам, вдвое или втрое превышающим розничные. В ведомстве это назвали искусственной информатакой. По мнению Елены Щербан, заместителя исполнительного директора Центра противодействия коррупции, не было надлежащих опровержений со стороны Минобороны, подтверждающих, что это фейк.



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