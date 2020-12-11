Проверки на телеканале «НАШ»: какие могут быть последствия из-за эфира с Родионом Мирошником

Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" из-за присутствия в недавнем эфире представителя т.н. "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе Родиона Мирошника. Почему подобный эфир стал возможным? Какие могут быть последствия? Возможно ли повторение чего-то подобного? Может ли это быть "пробой пера", в том числе с согласия действующей власти? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Изображение: Д. Романюк/Comments.ua

Кто должен ответить за сказанное

"Очевидно, редакция телеканала "НАШ" воспользовалась возможностью показать Мирошника благодаря вовлечению в работу ТКГ, – говорит политолог, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко. – Хотя должен напомнить, что если мы говорим об уполномоченных представителях в группе, то ими являются лица от трёх сторон: Украины, Российской Федерации и ОБСЕ".

Если говорить о сути озвученных нарративов, то с подобными претензиями, по мнению эксперта, Нацсовет мог бы обратиться в суд для аннулирования лицензии как минимум пяти телеканалов.

"Причем мы имели случаи, когда подобная информация звучала из уст нардепов-представителей фракции власти", – акцентирует Игорь Чаленко.

Он подчеркивает, что сегодня продолжается серьезная поляризация в информационном пространстве. Гибридное противостояние стало более явным.

"Конечно, Нацсовет может, как минимум, апеллировать к статье 6 Закона о телерадиовещании, которая регламентирует вопрос недопустимости злоупотребления свободой деятельности. С другой стороны, я не приветствую проверки, основанные на высказывании гостей телеканалов в прямом эфире. Отвечать за сказанное должен исключительно гость, а не площадка", – уверен руководитель ЦАС.

Игорь Чаленко считает, что подобные интервью вполне могут повториться в будущем. Причем государство не сможет препятствовать распространению такого рода контента запретами.

"Заберем лицензию у одного телеканала, информация дойдет до зрителя через ютуб-канал с миллионами подписчиков. Грани смыты. Противодействовать возможно лишь качественной контрпропагандой", – резюмирует Игорь Чаленко.

Неоднозначная ситуация

По мнению эксперта Украинского института политики (УИП) Владислава Дзивидзинского, ситуация касательно этого эфира, неоднозначна.

"Есть видимые искривления как со стороны представителей государства (Нацсовет), так и со стороны телеканала "НАШ", – говорит эксперт. – Формально действия Нацсовета соответствуют законодательству. Поступила жалоба, на нее необходимо реагировать. Вот только избирательный подход в проверках Нацсовета полностью дискредитировал его. Судя по общедоступной информации, одним из поводов для проверки является высказывание Мирошника о невыполнении украинской стороной Минских соглашений. Но подобные фразы позволяет себе чуть ли не треть политиков Украины. По такой логике, далее следует проводить проверки каналов Медведчука, где украинские политики говорят о невыполнении Минских соглашений. Но почему-то Нацсовет на это не реагирует".

Владислав Дзивидзинский подчеркивает, что вся эта история стала возможной благодаря инициативе телеканала "НАШ" о включении Мирошника в эфир. Понимая, что украинское законодательство довольно жесткое относительно подобных вопросов, телеканал мог этого не делать, не провоцировать, не действовать на грани закона. И всё же пошел на этот шаг.

"Дело в том, что государство в информационной политике, очевидно, не выполняет свою роль, – поясняет эксперт УИП. – Общество фактически не в курсе, что на самом деле обсуждается в ТКГ. Стороны дают разные трактовки… Но до нас, как правило, доходит лишь информация от украинской делегации ТКГ. И то – дозировано. То есть, получается, что нашим представителям в ТКГ можно обсуждать судьбу Украины, а телеканалам – нельзя? Вот последние и ищут выход… Вот и имеем последствия. Когда есть запрос на видение решения главной проблемы страны – поиске путей к миру – этот запрос будут пытаться удовлетворить. В том числе, совершая действия на грани закона и провоцируя острую дискуссию в обществе".

Напомним, украинец нанес отечественным телеканалам ущерб на 7 миллионов гривен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!