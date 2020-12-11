Проверки на телеканале «НАШ»: какие могут быть последствия из-за эфира с Родионом Мирошником

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Татьяна Веремеева
Нацсовет по телерадиовещанию проверит
телеканал "НАШ" из-за присутствия в недавнем эфире представителя т.н. "ЛНР"
в Трехсторонней контактной группе Родиона Мирошника. Почему подобный эфир стал
возможным? Какие могут быть последствия? Возможно ли повторение чего-то
подобного? Может ли это быть "пробой пера", в том числе с согласия действующей
власти? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.
Изображение: Д. Романюк/Comments.ua
"Очевидно, редакция телеканала "НАШ" воспользовалась возможностью
показать Мирошника благодаря вовлечению в работу ТКГ, – говорит политолог,
руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко. – Хотя должен
напомнить, что если мы говорим об уполномоченных представителях в группе, то
ими являются лица от трёх сторон: Украины, Российской Федерации и ОБСЕ".
Если говорить о сути озвученных нарративов, то с подобными
претензиями, по мнению эксперта, Нацсовет мог бы обратиться в суд для
аннулирования лицензии как минимум пяти телеканалов.
"Причем мы имели случаи, когда подобная информация звучала из уст
нардепов-представителей фракции власти", – акцентирует Игорь Чаленко.
Он подчеркивает, что сегодня продолжается серьезная поляризация в
информационном пространстве. Гибридное противостояние стало более явным.
"Конечно, Нацсовет может, как минимум, апеллировать к статье 6
Закона о телерадиовещании, которая регламентирует вопрос недопустимости злоупотребления
свободой деятельности. С другой стороны, я не приветствую проверки, основанные
на высказывании гостей телеканалов в прямом эфире. Отвечать за сказанное должен
исключительно гость, а не площадка", – уверен руководитель ЦАС.
Игорь Чаленко считает, что подобные интервью вполне могут
повториться в будущем. Причем государство не сможет препятствовать
распространению такого рода контента запретами.
"Заберем лицензию у одного телеканала, информация дойдет до
зрителя через ютуб-канал с миллионами подписчиков. Грани смыты.
Противодействовать возможно лишь качественной контрпропагандой", – резюмирует
Игорь Чаленко.
По мнению эксперта Украинского института политики (УИП) Владислава
Дзивидзинского, ситуация касательно этого эфира, неоднозначна.
"Есть видимые искривления как со стороны представителей
государства (Нацсовет), так и со стороны телеканала "НАШ", – говорит эксперт. –
Формально действия Нацсовета соответствуют законодательству. Поступила жалоба,
на нее необходимо реагировать. Вот только избирательный подход в проверках
Нацсовета полностью дискредитировал его. Судя по общедоступной информации,
одним из поводов для проверки является высказывание Мирошника о невыполнении
украинской стороной Минских соглашений. Но подобные фразы позволяет себе чуть
ли не треть политиков Украины. По такой логике, далее следует проводить
проверки каналов Медведчука, где украинские политики говорят о невыполнении
Минских соглашений. Но почему-то Нацсовет на это не реагирует".
Владислав Дзивидзинский подчеркивает, что вся эта история стала
возможной благодаря инициативе телеканала "НАШ" о включении Мирошника в эфир.
Понимая, что украинское законодательство довольно жесткое относительно подобных
вопросов, телеканал мог этого не делать, не провоцировать, не действовать на
грани закона. И всё же пошел на этот шаг.
"Дело в том, что государство в информационной политике, очевидно,
не выполняет свою роль, – поясняет эксперт УИП. – Общество фактически не в
курсе, что на самом деле обсуждается в ТКГ. Стороны дают разные трактовки… Но
до нас, как правило, доходит лишь информация от украинской делегации ТКГ. И то
– дозировано. То есть, получается, что нашим представителям в ТКГ можно
обсуждать судьбу Украины, а телеканалам – нельзя? Вот последние и ищут выход…
Вот и имеем последствия. Когда есть запрос на видение решения главной проблемы
страны – поиске путей к миру – этот запрос будут пытаться удовлетворить. В том
числе, совершая действия на грани закона и провоцируя острую дискуссию в
обществе".
Напомним, украинец нанес
отечественным телеканалам ущерб на 7 миллионов гривен.
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