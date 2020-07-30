Пранкер Джокер слил в Сеть переписку с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который нападал на Зеленского

Известный пранкер Джокер заявил о новой переписке - на этот раз он якобы общался от имени первого замглавы Офиса президента Сергея Трофимова с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко. Теперь Джокер говорит о том, что нападки Бондаренко в адрес президента были “попыткой решить личные вопросы”.

“Друзья, помните скандал с мэром Черкасс, который опубликовал переписку, где я ему угрожал от имени замглавы Офиса Трофимова? Тогда Бондаренко опубликовал этот скрин и получил народную поддержку. После, Анатолий Бондаренко стал главным оппозиционером к президенту, начал наращивать рейтинг, - пишет пранкер. - Чуть позже я продолжил наш с ним диалог. И не ошибся. Устроил его в приличную партию всем известного олигарха. На поверку мэр оказался пустышкой. Кидался на президента, чтобы с выгодой для себя порешать личные вопросы. Для любой политической силы такой кандидат - акробат как Анатолий Бондаренко, больше репутационная потеря, чем находка”.

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что Черкассы будут сопротивляться.

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