Порошенко и офшоры: блестящее разоблачение или попытка дискредитации пятого президента

Журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) заявили, что бывший президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко через подконтрольные ему оффшорные компании покупал произведения искусства. В команде экс-президента это отрицают, передает hromadske.

Порошенко и офшоры. Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" этот скандал и его возможные последствия.

Очевидно, что всё делается с публичным акцентом, чтобы дискредитировать пятого президента

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что уже появился комментарий пресс-службы "Европейской солидарности", где было сказано, что информация, распространенная OCCRP, не соответствует действительности. И что Порошенко не имеет к указанным в расследовании офшорам никакого отношения. А картины Сальвадора Дали и Ильи Репина, указанные в расследовании, якобы приобретены законно и легально ввезены в Украину.

"Юристы Порошенко заявили, что готовы дать СМИ убедительные ответы на все вопросы, затронутые в расследовании OCCRP, которое они назвали фейковым. Также подчеркивалось, что юристы пятого президента изучают публикацию "на предмет юридической защиты своего клиента и выбора надлежащей юрисдикции для иска в отношении нового фейка". Так что, думаю, касательно юридического ответа – всё понятно", — подчеркивает Олеся Яхно.

Что касается самой подачи материала, в том числе политических аспектов, всё выглядит, по мнению аналитика, неубедительно.

"После эпопей с картинами, следствием ГБР, врыванием в музей Гончара, обысками — всё это приобрело бутафорский характер, — считает Олеся Яхно. — Если уже дошло один раз до истории с юридическим производством, кода Порошенко показал все документы, включая декларации, уплаченные налоги, и т.д., то повторно такое не сработает в политической плоскости. Очевидно, что всё делается с публичным акцентом, чтобы дискредитировать пятого президента. Но, на мой взгляд, это не работает. Если есть офшоры, есть доказательства – предъявите их. Тогда начнется расследование. Не журналистское, к которому зачастую есть вопросы, а реальное, с соответствующим производством. А когда пытаются сюда привязать политику, добавляя картину, корзинку и еще что-то – явно просматривается политическая цель, добавить негатива имиджу. Но, подчеркиваю, после завершившейся ничем истории с ГБР, эта технология может сработать даже не в минус, а в плюс самому Порошенко".

Достаточно "своевременными" и неслучайными такие заявления выглядят в контексте анонсированной "деолигархизации"

Адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько предполагает, что на сегодня появившаяся в СМИ касательно "офшоров" Порошенко объективно может расцениваться как очередную попытку дискредитации пятого президента Украины.

"Время от времени публикуется немало новостей сомнительного происхождения, которые иногда становятся информационным поводом для работы правоохранительных органов. Как с юридической, так и с политической точки зрения можно предполагать несколько возможных сценариев развития событий", — считает эксперт.

По ее мнению, вполне вероятно, что соответствующая публикация могла стать целенаправленным информационным "вбросом" на фоне стремительного падения политического рейтинга власти и осложнения внутриполитической ситуации в Украине. Это должно отвлечь внимание граждан от реальных проблем и несколько снизить градус напряжения вокруг тотального общественного недоверия к власти.

"В таком случае, вполне можно ожидать, что подобные "расследования" будут иметь последствием очередные попытки открытия новых уголовных производств в отношении Порошенко с целью его "обезвреживания" в политическом смысле, — прогнозирует Мирослава Чорноусько. — Между тем, учитывая весьма посредственный предыдущий опыт правоохранительных органов в подобных делах, вряд ли можно говорить о наступлении реальных серьезных последствий. Ведь, как мы помним, профессиональная позиция стороны защиты Порошенко не оставляла шансов на удачный ход уголовных производств касательно него. В том числе, учитывая достаточно очевидные процессуальные нарушения со стороны правоохранительных органов".

Поэтому, считает адвокат, в данном случае дело вряд ли дело дойдет дальше громких заявлений в СМИ или обвинений со стороны оппонентов.

"Кроме того, достаточно "своевременными" и неслучайными такие заявления выглядят в контексте анонсированной "деолигархизации". Возможно, власть попытается подготовить дополнительную почву для распространения норм нового закона на пятого президента, — рассуждает Мирослава Чорноусько. — Пока наиболее вероятный вариант — обращение адвокатов Порошенко в суд с целью защиты его чести, достоинства и деловой репутации. Требование об опровержении распространенной недостоверной информации, с высокой вероятностью, будет удовлетворено. В таком случае, лица, которые распространили соответствующую информацию, должны будут или доказать ее правдивость, предоставив достаточные доказательства, или — опубликовать ее опровержение".

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