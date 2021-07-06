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Главная Новости Политика Скандалы Порошенко будет судиться с Зеленским и журналистами: зачем
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Порошенко будет судиться с Зеленским и журналистами: зачем

На решение Порошенко отреагировал журналист Бигус, который первым рассказал о "пленках"

сегодня, 19:04
Автор:

Лиля Воробьева

Пятый президент Украины Петр Порошенко подал в суд на действующего лидера страны Владимира Зеленского и журналиста Дениса Бигуса за "пленки Медведчука". Об этом сообщил адвокат бывшего главнокомандующего Игорь Головань в Facebook.

Порошенко будет судиться с Зеленским и журналистами: зачем

Порошенко собирается судиться с Зеленским и Бугусом (фото из открытых источников)

По его словам, к распространению "пленок" вероятно причастен Офис президента Зеленского. Адвокат Порошенко также заявил, что видео, где говорится о "пленках  Медведчука", направлено против его клиента.

У лидера "ЕС" обвиняют журналиста Дениса Бигуса в том, что  он опубликовал смонтированные записи с неверным хронометражем. Поэтому адвокаты требуют, чтобы Бигус показал все записи. По их мнению, они продолжаются "значительно больше 36 часов".

"От имени Петра Порошенко мы подали в суд иск к Президенту Зеленскому и общественной организации "Том 14" с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде", — сообщил Игорь Головань.

Этот иск уже успел прокомментировать сам Денис Бигус. Он на своей странице в   Facebook заявил, что в заявлении адвокатов бывшего президента отсутствует юридическая сторона. Кроме того, он написал, что ОО "Том 14" не имеет "пленок Медведчука". Их владельцем является он сам.

"Насколько мне, как руководителю общественной организации, известно, все записи, имеющиеся у меня, как физического лица, выложены в ютубе  согласно обещанию Бигуса Д.С (это я)", — написал Бигус.

Он также советует адвокатам Порошенко, чтобы те обратились в СБУ и "попросили какие-то записи у них".

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что рассказал Петр Порошенко о "пленках Медведчука".



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Источник: https://www.facebook.com/igor.golovan/posts/6468254406533669
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