Порошенко будет судиться с Зеленским и журналистами: зачем

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Лиля Воробьева
Пятый президент Украины Петр Порошенко подал в суд на действующего лидера страны Владимира Зеленского и журналиста Дениса Бигуса за "пленки Медведчука". Об этом сообщил адвокат бывшего главнокомандующего Игорь Головань в Facebook.
Порошенко собирается судиться с Зеленским и Бугусом (фото из открытых источников)
По его словам, к распространению "пленок" вероятно причастен Офис президента Зеленского. Адвокат Порошенко также заявил, что видео, где говорится о "пленках Медведчука", направлено против его клиента.
У лидера "ЕС" обвиняют журналиста Дениса Бигуса в том, что он опубликовал смонтированные записи с неверным хронометражем. Поэтому адвокаты требуют, чтобы Бигус показал все записи. По их мнению, они продолжаются "значительно больше 36 часов".
Этот иск уже успел прокомментировать сам Денис Бигус. Он на своей странице в Facebook заявил, что в заявлении адвокатов бывшего президента отсутствует юридическая сторона. Кроме того, он написал, что ОО "Том 14" не имеет "пленок Медведчука". Их владельцем является он сам.
Он также советует адвокатам Порошенко, чтобы те обратились в СБУ и "попросили какие-то записи у них".
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что рассказал Петр Порошенко о "пленках Медведчука".
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