Политтехнолог объяснил, почему Слуга народа теряет рейтинг

Партия "Слуга народа" теряет рейтинги, так как не смогла выполнить свои обещания. Так политтехнолог Владимир Третьяков прокомментировал результаты социологического опроса компании "Роботизированные телесистемы". Партия власти не оправдала ожидания людей, написал он на своей странице в Facebook.

"Рейтинги дают общий срез настроений по всей Украине. Уже несколько месяцев работаю "в полях". Интересно наблюдать, какие настроения у людей "на земле", - написал Третьяков.

"Слуга народа". Фото: пресс-служба партии

Сейчас, уверяет он, ситуация складывается не в пользу "Слуги народа".

"Рейтинг "слуг" падает. Причем самый тревожный звоночек в том, что от партии уходят самые активные избиратели. А самые активные у нас - это группа 50+, потому что они в большинстве своем железно ходят на выборы", - констатирует политтехнолог.

Избиратели, при этом, не идут в никуда.

"Слуги народа" не оправдали ожиданий, вот избиратели и идут к партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь". Были надежды на повышение пенсий и улучшение уровня жизни - не дождались. Политсила пришла на лозунгах о мире, а ведет себя так же, как их предшественники", - описывает Третьяков причины разочарования.

"Сегодня самая активная группа избирателей связывает надежды на мир на Донбассе, на восстановление экономики, на нормальную жизнь с другими политиками - вот почему такими темпами растет поддержка Медведчука и ОПЗЖ", - добавил он. По словам Третьякова, на Донбассе у партии Медведчука рейтинг более чем в два раза больше, чем у Зеленского и "Слуги народа".

"На Донбассе, к примеру, "слугам" нечего делать, там Медведчук перекрывает их рейтинг в два с лишним раза", - поделился политтехнолог.

Что касается Центральной Украины, то здесь растут рейтинги Медведчука и Тимошенко, говорит Третьяков.

"На Западной Украине ситуация такая же как на Донбассе - только здесь доминирует не Медведчук, а активно растут "Свобода" и Порошенко", - сообщил он.

При этом, по словам Третьякова, "Слуга народа" все еще может рассчитывать на молодежь, кроме того, на местном уровне перспективы имеют партии мэров.

"Слуга народа" может рассчитывать на молодых людей. Но проблема в том, что они на выборы могут просто не пойти", - предостерегает политтехнолог.

"Кроме того, всеукраинская социология не ловит партии мэров - а многие мэры ведут на выборы свои партии - и это четко ощущается "на земле", - поделился информацией политтехнолог Владимир Третьяков.

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