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Главная Новости Политика Скандалы Приятное с полезным: очередной Слуга засветился на заседании ВР в просмотре эротики
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Приятное с полезным: очередной Слуга засветился на заседании ВР в просмотре эротики

Журналисты засняли на видео "досуг" "Слуги" Анатолия Драбовского во время перерыва в ВР

сегодня, 20:36
Автор:

Дмитрий Симоненко

Очередной "Слуга народа" был замечен за просмотром эротического видео во время заседания Верховной Рады. В этот раз за "изучением" контента для взрослых отличился 62-летний Анатолий Драбовский. Мало того, что народный избранник сам занимался неподобством в рабочее время, так еще и отвлекал данным видео, переслав его, своего коллегу и соседа по месту в рабочем зале Олега Тарасова.

Приятное с полезным: очередной Слуга засветился на заседании ВР в просмотре эротики

После пересылки эротической записи нардеп освободил память своего гаджета, поскольку высветилось сообщение о недостаточном ее количестве. А удалил Драбовский не запись с обнаженной девушкой, а выступление Министра МОЗ Максима Степанова.


В то же время, Nadia Sass на своей странице в Facebook обвиняет СМИ в чрезмерном вмешательстве в личную жизнь депутатов, ссылаясь на публикацию известного украинского издания, которое опубликовало абсолютно невинную семейную переписку нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина. 

"Пора бы уже взять на вооружение европейскую практику санкций в отношении обнаглевших представителей прессы.

В Европарламенте, если журналист сфотографирует и опубликует личную переписку депутата, СМИ лишают аккредитации на год", — пишет женщина, с ее слов, оказавшаяся той самой "лисичкой", с которой и переписывался Волошин. 

Приятное с полезным: очередной Слуга засветился на заседании ВР в просмотре эротики - фото 2
Приятное с полезным: очередной Слуга засветился на заседании ВР в просмотре эротики - фото 3
Ранее "Комментарии" писали о том, что нардепа засекли во время заседания ВР за просмотром фильмов.


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Источник: https://t.me/UkrainaOnlline/8592
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