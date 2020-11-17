Приятное с полезным: очередной Слуга засветился на заседании ВР в просмотре эротики

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Дмитрий Симоненко
Очередной "Слуга народа" был замечен за просмотром эротического видео во время заседания Верховной Рады. В этот раз за "изучением" контента для взрослых отличился 62-летний Анатолий Драбовский. Мало того, что народный избранник сам занимался неподобством в рабочее время, так еще и отвлекал данным видео, переслав его, своего коллегу и соседа по месту в рабочем зале Олега Тарасова.
После пересылки эротической записи нардеп освободил память своего гаджета, поскольку высветилось сообщение о недостаточном ее количестве. А удалил Драбовский не запись с обнаженной девушкой, а выступление Министра МОЗ Максима Степанова.
В то же время, Nadia Sass на своей странице в Facebook обвиняет СМИ в чрезмерном вмешательстве в личную жизнь депутатов, ссылаясь на публикацию известного украинского издания, которое опубликовало абсолютно невинную семейную переписку нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина.
"Пора бы уже взять на вооружение европейскую практику санкций в отношении обнаглевших представителей прессы.
В Европарламенте, если журналист сфотографирует и опубликует личную переписку депутата, СМИ лишают аккредитации на год", — пишет женщина, с ее слов, оказавшаяся той самой "лисичкой", с которой и переписывался Волошин.
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