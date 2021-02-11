Пленки Новикова-Джулиани: как "донос на Трампа" отразится на отношениях Украины и США

Бывший советник президента Зеленского, Игорь Новиков, предоставил американскому изданию TIME стенограмму телефонного разговора между представителями Офиса президента (ОП) и адвокатом бывшего президента США Дональда Трампа — Руди Джулиани, положившего начало “кампании запугивания” украинцев со стороны бывшей американской администрации (попытки подтолкнуть Украину открыть дело в отношении сына Джо Байдена). Разговор Джулиани с Новиковым, а также руководителем ОП Андреем Ермаком, состоялся 22 июля 2019 года (через три дня состоялся знаменитый телефонный разговор Трампа и Зеленского), но лишь 3 февраля текущего года Новиков отправил стенограмму звонка TIME. Эксперты рассказали "Комментариям", к чему могут привести подобные действия официальный Киев и как они могут отразиться на Трампе с Джулиани.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Зеленский и его окружение демонстрируют Байдену, что поддерживают именно его"

Политолог Максим Джигун считает странным, что пленки появились только сейчас, спустя полтора года после разговора.

"Расшифровка Белым домом телефонного разговора между Зеленским и Трампом в свое время сильно ударила по украино-американским отношениям. Отбросило Киев назад в отношениях с официальным Вашингтоном. Удивляет, как сейчас спокойно к этому относится ОП и Новиков. Даже не пребывая в статусе официально советника, он фактически вмешивается во внешнеполитическую деятельность таким своим шагом. Более того — то, что "Тайму" дал комментарий и Ермак, позволяет предположить, что Новиков действовал по согласованию с ОП, — подчеркивает Максим Джигун. — Понятно, что ситуация направлена на то, чтобы при смене власти в США улучшить украино-американские отношения, вытянуть их из того кризиса, в котором они оказались при Трампе".

Политолог считает, что более уместным было бы предъявить эти материалы ранее. К примеру, тогда же, когда администрация Трампа – расшифровку телефонного разговора. Это выглядело бы более нейтральным, чем сейчас, когда начался новый процесс по импичменту Трампа.

"Выглядит так, будто ОП пытается как-то выгородить себя и поспособствовать тому, чтобы теперь уже экс-президент США оказался в еще более сложном положении. Это достаточно серьезный шаг со стороны официального Киева, который однозначно повлияет на рассмотрение ситуации с Трампом. Станет дополнительным аргументом в пользу импичмента. Тем более, когда у демократов есть большинство в Сенате и Конгрессе. Обнародовав эти пленки именно сейчас, Зеленский и его окружение демонстрируют Байдену, что поддерживают именно его", — отмечает Максим Джигун.

Он удивляется, что новая украинская власть, несмотря на предыдущий печальный опыт предшественников, не поняла, насколько рискованно высказывать поддержку одной из партий США. Теряя тем самым двухпартийную поддержку.

" Украина очень хочет загладить свою вину перед США"

По мнению бывшего работника СБУ и консультанта Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Ивана Ступака, факт передачи бывшим советником президента Зеленского, Игорем Новиковым, американскому изданию TIME стенограммы телефонного разговора между представителями Офиса президента и Руди Джулиани (адвокатом теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа) следует расшифровывать следующим образом: "Украина очень хочет загладить свою вину перед США. Мы готовы всячески помогать США в уголовном преследовании Дональда Трампа и его ближайшего окружения".

Иван Ступак напоминает, что в свое время Игорь Новиков помогал готовить первый визит Зеленского в США – на Генассамблею ООН, был членом официальной делегации.

"А в ОП он был одним из тех, кто отвечал за украино-американские отношения. Поэтому уверен, что нынешняя передача стенограммы была согласована и одобрена лично Владимиром Зеленским, — подчеркивает экс-сотрудник СБУ. — Владимир Александрович невероятно хочет наладить качественные отношения с новой администрацией президента США. Поэтому передает в их распоряжение все имеющихся у него документальные материалы. В дополнение ко всему Игорь Новиков заявил также, что готов помочь федеральному расследованию дела Джулиани, а также отдельным усилиям по лишению Джулиани лицензии на занятие юридической практикой".

Ивана Ступак считает, что переданные данные послужат дополнительными, но не ключевыми доказательствами в уголовном преследовании Джулиани и Трампа. Ведь американская фемида, напоминает он, очень сдержанно относится к доказательствам полученным из вне США.

"Администрации всех президентов США во все времена любили очень заискивающих руководителей иностранных государств. Таким поступком Владимир Александрович, несомненно, заслужит похвалу лично от Джо Байдена. Похвалу он получит, а уважение и авторитет, несомненно, нет. Между заискиванием и лояльностью очень тонкая грань, и Владимир Зеленский уверенно ее преодолел", — резюмирует Иван Ступак.

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