Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество подписей за девять дней

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Владимир Лавский
В пятницу, 17 июля, петиция об отставке Владимира Зеленского набрала больше 25 тысяч подписей, чего достаточно для ее рассмотрения.
Автором петиции является гражданин Украины Виктор Уколов. 8 июля он на сайте Офиса президента Украины зарегистрировал петицию, требуя от Владимира Зеленского уйти в отставку или признаний, что он соврал своим избирателем. Причиной стало не задекларированное имущество.
"18 апреля 2019 года кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" пообещал избирателям уйти в отставку, если хоть раз нарушит закон. Этим он обнадежил избирателей и получил поддержку 73% страны. Седьмого июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский признался, что не задекларировал большую сумму денежных средств после продажи земельного участка и дома. Требую от президента сдержать слово и уйти в отставку. Либо же признаться, что он обманул своих избирателей", - идет речь в пояснительной записке к петиции.
По состоянию на пятницу, 17 июля, петицию подписали 25 501 человек. Теперь Офис президента в течение десяти дней должен дать ответ.
Как ранее сообщали "Комментарии", украинцы создали петицию с требованием частично ослабить карантин.
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