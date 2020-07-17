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Главная Новости Политика Скандалы Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество подписей за девять дней
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Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество подписей за девять дней

Теперь президент должен рассмотреть петицию

сегодня, 18:58
Автор:

Владимир Лавский
Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество подписей за девять дней

В пятницу, 17 июля, петиция об отставке Владимира Зеленского набрала больше 25 тысяч подписей, чего достаточно для ее рассмотрения. 

Автором петиции является гражданин Украины Виктор Уколов. 8 июля он на сайте Офиса президента Украины зарегистрировал петицию, требуя от Владимира Зеленского уйти в отставку или признаний, что он соврал своим избирателем. Причиной стало не задекларированное имущество. 

"18 апреля 2019 года кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" пообещал избирателям уйти в отставку, если хоть раз нарушит закон. Этим он обнадежил избирателей и получил поддержку 73% страны. Седьмого июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский признался, что не задекларировал большую сумму денежных средств после продажи земельного участка и дома. Требую от президента сдержать слово и уйти в отставку. Либо же признаться, что он обманул своих избирателей", - идет речь в пояснительной записке к петиции. 

По состоянию на пятницу, 17 июля, петицию подписали 25 501 человек. Теперь Офис президента в течение десяти дней должен дать ответ. 

Как ранее сообщали "Комментарии", украинцы создали петицию с требованием частично ослабить карантин


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