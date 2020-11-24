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Главная Новости Политика Скандалы Перевозчики подтвердили: из-за высказываний Криклия Польша остановила выдачу разрешений, - СМИ
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Перевозчики подтвердили: из-за высказываний Криклия Польша остановила выдачу разрешений, - СМИ

Теперь украинские перевозчики страдают из-за опальных высказываний министра

сегодня, 15:33
Автор:

Владимир Лавский

Переговоры украинской и польской сторон в Смешанной Комиссии по вопросам международных автоперевозок успешно завершились 20 ноября. Успеху в немалой степени способствовало непосредственное участие Президента Владимира Зеленского, поскольку решение данного вопроса имеет существенное влияние на украинскую экономику. Об этом сообщает телеканал 112.

Перевозчики подтвердили: из-за высказываний Криклия Польша остановила выдачу разрешений, - СМИ

Из-за отсутствия разрешений большое количество украинских экспортеров лишилось возможности отправлять грузы в Польшу и дальше транзитом в другие страны Евросоюза. В результате стороны договорились о выдаче украинским перевозчикам 5000 дополнительных разрешений на 2020 год (1500 универсальных и 3500 транзитных) со сроком действия до 31 января 2021 года.

Однако сразу же после достижения договоренностей министр инфраструктуры Владислав Криклий у себя в Facebook написал: "Таки дожали поляков". Польская сторона сочла тональность публикации Криклия оскорбительной и приостановила процесс выдачи разрешений, заявив о необходимости дополнительных консультаций на уровне руководства двух стран.

Напомним, накануне инцидента с Польшей Криклий стал причиной еще одного международного скандала. 12 ноября его не пустили на встречу с премьер-министром Казахстана из-за поддельного ПЦР-теста. Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю пришлось лично извиняться перед казахстанским коллегой, однако его извинения не были приняты. 


Перевозчики подтвердили: из-за высказываний Криклия Польша остановила выдачу разрешений, - СМИ - фото 2

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Зеленский во время карантина нашел повод для радости. 


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Источник: https://112.ua/politika/mezhdunarodnye-perevozchiki-podtverdili-chto-ministr-krikliy-sorval-dogovor-s-polshey-smi-558626.html
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