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Карантин-2020: Зеленский нашел повод для радости

По мнению президента, карантин выходного дня дает свои плоды

сегодня, 18:22
Автор:

Владимир Лавский

Президент Владимир Зеленский радуется, что карантин дает результаты и эпидемию COVID-19 удается сдерживать. Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.

Карантин-2020: Зеленский нашел повод для радости

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост", — заявил Зеленский. 

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что недельная динамика заболеваемости COVID-19 стабилизировалась.

Президент также добавил, что сейчас важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей.

Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ сообщила, почему Украина провалила медицинскую реформу. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/vazhlivo-vidnoviti-vsi-ekonomichni-programi-pidtrimki-ta-roz-65193?fbclid=IwAR2FOJu5OkKMxKWtvpyfXnH8Zx3jHiOIQKovXHh7dhgkPMqbAeFowMJMq40
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