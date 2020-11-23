Карантин-2020: Зеленский нашел повод для радости

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Владимир Лавский
Президент Владимир Зеленский радуется, что карантин дает результаты и эпидемию COVID-19 удается сдерживать. Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что недельная динамика заболеваемости COVID-19 стабилизировалась.
Президент также добавил, что сейчас важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей.
Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ сообщила, почему Украина провалила медицинскую реформу.
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