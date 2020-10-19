Переименование улиц в Одессе: насколько законны действия местной власти во главе с Геннадием Трухановым

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что Одесская городская историко-топонимическая комиссия приняла решение переименовать проспект Небесной Сотни, вернув ему старое название – проспект маршала Жукова. А улицу Инглези сделать, как ранее, улицей 25-й Чапаевской дивизии. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, к чему может привести подобная де-декоммунизация, почему инициатива появилась именно сейчас и как следует на нее реагировать.



Переименование улиц в Одессе: противоречие закону о декоммунизации

Профессор, доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Бабин Борис уверен, что в правовом измерении решения властных структур Одесского городского совета об обратном переименовании проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези грубо противоречит закону о декоммунизации.

"Ведь печальноизвестная особа, фамилией которой хотят назвать проспект, была не только участником Второй мировой войны, но и крупным советским функционером 50-х годов. Также очевидно охватывается нормами закона упоминание о другой личности (в названии улицы), коммунистическом деятеля Гражданской войны в России, при этом не имеющим отношения к Украине вообще, – подчеркивает эксперт. – Такое обратное переименование должно влечь ответственность по ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса. А именно – за публичное использование советской символики должностными лицами. Также решение органов самоуправления о таком переименовании должно быть отменено в порядке административного судопроизводства".

При этом Борис Бабин отмечает, что ожидать реагирования прокуратуры соответствующим иском явно не стоит. Но это может сделать любое лицо или организация.

"В политическом измерении очевидно, что этот шаг делается нынешним мэром исключительно ради выборов и мобилизации электората – прежде всего из лиц пожилого возраста, – говорит эксперт. – После выборов суды все равно рано или поздно остановят такое переименование. А уголовное производство если и возбудят, то не против городского головы, а в отношении лиц, голосовавших на комиссии".

По словам Бориса Бабина, в историко-нравственном измерении характерно, что для власти Одессы являются героями не люди, погибшие в Киеве за демократию, а советский функционер, печально известный как чудовищным человеческими потерями своих подчиненных в войну, так и системным мародерством для личных нужд в оккупированной Германии (на что было вынуждено реагировать даже тогдашнее советское руководство).

"Также характерно, что для нынешнего мэра Одессы "никем" является Димитриос Инглези – одесский городской голова начала XIX века, заложивший фундамент благополучия города, и одновременно герой освободительной борьбы греческого народа. Вместо него нынешняя одесская власть хочет иметь улицы, именуемые в честь советских лубочных персонажей", – резюмирует Борис Бабин.

Переименование улиц в Одессе: агрессивная предвыборная кампания

"Совершенно естественно, предположить, что возвращение прежнего названия Проспекту Небесной Сотни (Маршала Жукова) – это действия, не связанные с патриотической настроенностью мэра Одессы Геннадия Труханова и его команды", – отмечает политический консультант, технолог Андрей Бодров.

По его мнению, речь скорее идет об использовании технологии громкого запоминающегося кейса на последнем этапе кампании – для мобилизации своего актива избирателей.

"Именно этот кейс будет главным аккордом в последние дни перед выборами. И нам не стоит ожидать новых противоречивых активностей Труханова для того, чтобы разбавить новостную ленту. Зато возможно обострение со стороны национально-радикальных группировок. И в этом контексте мэр Труханов и его политическое ядро смогут полноценно использовать ситуацию в свою пользу. Что, очевидно, принесет дополнительные голоса в поддержку на последней неделе избирательного процесса", – констатирует Андрей Бодров.

Переименование улиц в Одессе: что такое хорошо, а что такое плохо

Следует понимать, что подобные инициативы представляют собой "игру на крайностях". Об этом говорит политтехнолог, эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль.

"За последние годы появилось слишком много утверждений из серии "что такое хорошо, а что такое плохо". Например, Небесная сотня – это хорошо, а маршал Жуков – априори плохо. Хотя, если разобрать каждое из таких "утверждений" на "молекулы", то практически все – не то, что спорные, но и вообще находятся "за гранью". То есть, если говорить о Небесной сотне, то уже является доказанным фактом, что далеко не все из них погибли в тех событиях на Майдане. Однако нужен был политтехнологический ход с целью дальнейшей игры на сознании людей", – отмечает Катерина Коваль.

По ее мнению, многие не хотят вникать в происходящее – и слепо "употребляют" политические лозунги и "утверждения". Однако это, по мнению политтехнолога, является частичным следствием развала экономики и низкого уровня жизни. Ведь если на кону стоит вопрос прокормить семью – о политике думать некогда.

"Поэтому рекомендация для центральной власти – прекратить играть в игры, развивать экономику не только на словах и окончательно "поставить точки" в вопросах, которые раскалывают наше общество", – подчеркивает Катерина Коваль.

Напомним, портал "Комментарии" и рейтинговая платформа RATINGS:Comments.UA представили серию опросов, в рамках которых выяснили — кому украинцы прямо сейчас готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. Читатели рассказали, за кого планируют голосовать в Одессе.

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