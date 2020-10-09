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Опрос "Комментариев": кто должен стать следующим мэром Одессы

"Комментарии" вместе с читателями пытаются определить политические симпатии украинцев в больших городах

сегодня, 17:20
Автор:

Владимир Лавский

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа RATINGS:Comments.UA рады представить серию опросов, в рамках которых мы выясним — кому украинцы прямо сейчас готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. На очереди – Одесса, где позиции Геннадий Труханова незыблемы на протяжении последних шести лет. 

Опрос "Комментариев": кто должен стать следующим мэром Одессы

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Плохое качество дорог, убитый общественный транспорт, постоянное отсутствие горячей воды, протекающие крыши и грязные улицы... Эти и многие другие злободневные проблемы хорошо знакомы большинству украинцев, но далеко не все знают, в чьей непосредственной компетенции их решение. Потому критике подвергаются все – от самых мелких чиновников до премьер-министра и даже президента.

И вот он – долгожданный момент, когда все украинцы получат шанс выбрать тех самых людей, которые будут нести прямую ответственность за порядок и комфорт в их городе. Уже 25 октября жители всех городов страны отправятся в избирательные участки и проголосуют за людей, которых они хотят видеть своим мэром. 

А пока кандидаты делают все возможное, чтобы добиться лояльности максимального числа избирателей, портал "Комментарии" хочет выяснить, кому прямо сейчас жители крупнейших городов страны готовы отдать свои голоса. Мы предлагаем вам выбрать одного кандидата, за которого вы готовы проголосовать прямо сейчас. А уже после выборов мы сравним их результаты с данными нашей рейтинговой платформы и проанализируем, кто из кандидатов качественнее других провел предвыборную кампанию, а кто – провалился в решающий момент.

А кто кандидаты? 

В Одессе хватает известных в стране людей, которые не против возглавить "Жемчужину у моря". На очередной срок баллотируется Геннадий Труханов, которой за шесть лет у власти попал в ряд громких скандалов, но по-прежнему пользуется большой популярностью у одесситов. 

Также баллотировался один из самых известных "регионалов", а ныне лидер "Украинской морской партии" Сергей Кивалов. С Одессой его связывает очень много, в том числе тот факт, что свою политическую карьеру он начинал с депутатства в местном горсовете. 

"Слуг народа" в Одессе представит местный "джентльмен" Олег Филимонов  артист-юморист и телеведущий. Вновь в списке оказался герой саги Джорджа Лукаса "Звездные войны" Дарт Вейдер. Этого персонажа уже давно можно встретить среди кандидатов, но реальных успехов разные люди под данным псевдонимом ни разу не добивались.

С полным списком кандидатов можно ознакомиться здесь. 

Голосуйте смело, ведь портал "Комментарии" уже по доброй традиции гарантирует максимальную честность и прозрачность своих опросов!

Отметьте свой выбор, чтобы увидеть результаты опроса.

Также "Комментарии" предлагают вам сделать выбор, кого бы вы хотели видеть мэром Харькова. 


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