Партия Медведчука: Зеленский показал полную беспомощность в вопросе установления мира на Донбассе

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Учитывая беспомощность власти и ее бездействие в
вопросе установления мира на Донбассе, президент Украины Владимир
Зеленский должен уйти в отставку вместе со своей командой. С таким заявлением выступила партия "Оппозиционная платформа – За
жизнь".
В политсиле убеждены: нынешняя власть, не имеющая
политической воли для установления мира, занимается саботажем договоренностей о
прекращении огня, достигнутых в Минске.
В партии Медведчука напомнили, что на последнем
заседании Трехсторонней контактной группы в рамках минских переговоров 22 июля
2020 года Украина согласовала дополнительные меры по усилению режима
прекращения огня на линии соприкосновения, и свою подпись поставил представитель
Украины наряду с представителями ОБСЕ, России и Донбасса.
"В тот день появилась слабая надежда, что наконец-то
прекратятся обстрелы и перестанут гибнуть наши граждане по обе стороны линии
разграничения. В соответствии с указанным решением, Министерство обороны Украины
должно было издать приказ и публично заявить об этом с указанием перечня всех
мер, предусмотренных решением ТКГ", – отметили в ОПЗЖ.
Указанные меры, напомнили в партии, начали
действовать с 00:01 27 июля 2020 года. Однако Министерство обороны Украины
обнародовало на своем сайте не все меры и в искаженной редакции, оставив
Вооруженным Силам Украины право открывать огонь без четкого соблюдения требований
подписанного протокола.
В ходе переговоров 22 июля 2020 года при поддержке
международных посредников, в том числе и "нормандской четверки", была принята
формулировка: "Ответный огонь в случае наступательных действий допускается
только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства
Вооруженных Сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после
безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об
издании таких приказов будет уведомлена ТКГ".
Однако, отметили в партии Медведчука, ни подписанный
в рамках минских переговоров документ, ни настоятельные рекомендации
"нормандской четверки" не удержали Министерство обороны Украины от полного
искажения сути договоренностей. "В случае нарушения противником режима "тишины" и создания угрозы жизни украинских военнослужащих
Вооруженные Силы Украины имеют право отвечать на вражеские обстрелы", ‒ указано
на сайте Минобороны.
"Такое "вольное толкование" украинской стороной дополнительных мер по обеспечению прекращения огня
ставит под сомнение очередную попытку стабилизировать обстановку на линии
разграничения и добиться прогресса в вопросах мирного урегулирования конфликта,
а также лишний раз подчеркивает манипулятивный характер действий украинских
властей как по отношению к жителям Донбасса, так и в рамках международных
обязательств, в том числе перед европейскими посредниками", – заявляют в
партии.
В ОПЗЖ убеждены, что действия украинской власти иначе
как саботажем выполнения договоренностей, достигнутых в Минске, назвать нельзя.
В результате этого умышленного и сознательного искажения приказов, направленных
на выполнение мер по прекращению огня, обстрелы не прекратились.
В партии считают: залогом таких манипуляций
украинской власти, как и переговоров в целом, является то, что со стороны
Украины в Минске представлены исключительно ставленники "Слуги народа", хотя,
учитывая важность этого вопроса для Украины, в работе переговорной группы
должны принимать участие представители всех фракций Верховной Рады Украины.
"Президент Зеленский и его команда в очередной раз,
имитируя работу по прекращению боевых действий на Востоке Украины, на деле
сделали все, чтобы конфликт продолжался. И это притом, что основным
предвыборным лозунгом Зеленского было обещание положить конец обстрелам и установить
мир на Донбассе! Подобное поведение власти, когда речь идет о ключевом вопросе
сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, вопросе, который
больше всего беспокоит украинцев, является преступным, а злонамеренное
нежелание выполнять достигнутые договоренности позиционирует Украину как слабое
и недоговороспособное государство", – подчеркнули в партии Медведчука.
В связи с этим "Оппозиционная платформа – За жизнь", учитывая полную беспомощность власти и преступный характер ее бездействия в вопросе установления мира и переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы, заявляет:
"…Президент Зеленский и его политическая команда должны уйти в отставку за невыполнение своего ключевого предвыборного обещания, неспособность и нежелание установить мир на Донбассе".
Как ранее сообщали "Комментарии", Виктор Медведчук стал самым влиятельным представителем ФПГ в Верховной Раде.
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