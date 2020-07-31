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Самым влиятельным представителем ФПГ в Раде назвали Медведчука

Компанию Медведчуку составили олигархи Аметов и Коломойский

сегодня, 11:58
Автор:

Владимир Лавский
Самым влиятельным представителем ФПГ в Раде назвали Медведчука

Фонд "Демократические инициативы" презентовал результаты исследования о том, кто более всего из представителей крупных финансово-промышленных групп имеет влияние на парламент. В тройке лидеров Игорь Коломойский, Виктор Медведчук и Ринат Ахметов. Об этом сообщил народный депутат Украины Ренат Кузьмин на своей странице в фейсбуке. 

Общая таблица выглядит следующим образом:

Игорь Коломойский набрал 4,2 балла.

Виктор Медведчук с минимальным разрывом в 0,1 балла – 4,1

Ринат Ахметов следует за Медведчуком с 4,1 балла

Петр Порошенко уступает им почти целый балл – у него 3,3.

Виктор Пинчук также минимально отстает от Порошенко – 3,2

Юрий Косюк набрал менее 3 баллов – 2,9

Очевидно, что тройка лидеров удерживает значительный отрыв от претендентов. Важно отметить, что только Виктор Медведчук лично присутствует в Верховной Раде, а значит может использовать свое влияние без посредников, будучи в зале парламента. Кроме того, он является руководителем партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", что еще больше увеличивает его возможности.

Стоит отметить, что максимальной возможной оценкой является 5 баллов. При оценке эффективности Президента Зеленского он не смог ни по одному направлению своей деятельности набрать более 3. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Верховный Суд Украины закрыл кассационное производство по кассационной жалобе ООО "Телеканал "Прямой" на решение Печерского районного суда города Киева от 25 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда города Киева от 21 сентября 2018 года по делу №757/72583/17 по иску Медведчука Виктора Владимировича о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.



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