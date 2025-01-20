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От сердца - к Марсу: Маск попал в жуткий скандал на инаугурации Трампа (ВИДЕО)

Миллиардер показал жест, очень похожий на нацистское приветствие

сегодня, 23:33
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Николай Лисицын

Миллиардер и предприниматель Илон Маск оскандалился на митинге сторонников президента Дональда Трампа, который состоялся после его инаугурации. В соцсетях обсуждают его жест, похожий на нацистское приветствие. Учитывая заигрывания Маска с праворадикальными европейскими партиями, это может быть совсем не случайностью, отмечает портал "Комментарии". Сам глава SpaceX скандал пока не комментировал.

От сердца - к Марсу: Маск попал в жуткий скандал на инаугурации Трампа (ВИДЕО)

Многим показалось, что Маск зиганул на инаугурации Трампа. Фото: из открытых истоников

На кадрах, которые попали в сеть, видно, что Маск, выступая на президентском параде, резвился как ребенок. Он прыгал, кричал и ни в чем себе не отказывал. А в конце выступления показал жест, очень похожий на тот, который известен в ультраправых кругах как "зига".


"Спасибо вам! От моего сердца — вам! Вот как выглядит настоящая победа! Я уже не могу дождаться начала", — закончил выступление Маск, ударив себя в грудь в районе сердца правой рукой и вскинув ее вверх. 

После этого бизнесмен развернулся и повторил салют в сторону зрителей за сценой.

В соцсетях сразу заметили сходство его салюта с нацистским приветствием и начали обсуждать месседж миллиардера. "Новая газета" отмечает, что канал Fox от греха подальше вырезал этот эпизод из своей трансляции. На моменте, когда Маск играется в Адольфа Гитлера, камера показывает зрителей.

Как отмечал портал "Комментарии", Трамп, обещавший закончить за один день (сначала после своего избрания, потом — инаугурации) войну в Украине, не упомянул ее в перечне приоритетных тем, которым он посвятит первую неделю в Белом доме. Во время своей инаугурационной речи 20 января вступивший в свои права 47-й президент США также ни разу не упомянул Украину



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Источник: https://novayagazeta.eu/articles/2025/01/20/ilon-mask-vo-vremia-vystupleniia-neskolko-raz-vskinul-ruku-saliutuia-storonnikam-trampa-etot-zhest-napominaet-natsistskoe-privetstvie-news
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