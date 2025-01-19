Трамп рассказал о неотложных вопросах в первые дни в Белом доме: нашлось ли место Украине

Избранный президент Дональд Трамп, обещавший закончить за один день (сначала после своего избрания, потом — инаугурации) войну в Украине, не упомянул ее в перечне приоритетных тем, которым он посвятит первую неделю в Белом доме. Об этом пишет 19 января портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Трампа NBC News. Зато с первого дня его нового президентства в США пройдут массовые депортации.

Трамп составил список дел на первую неделю президентства, Украины там нет. Фото: из открытых источников

Трамп не стал отрицать, что планирует подписать "рекордное" количество указов, когда вступит в должность. Республиканец не был готов сказать, сколько документов он издаст после инаугурационной речи. На вопрос о том, идет ли речь о более чем сотне указов, глава США сказал: "Ну, по крайней мере в этой категории".

Также на повестке дня Трампа – массовые депортации, принятие решений о судьбе ТikTok в США и поездка в Лос-Анджелес, чтобы осмотреть ущерб от лесных пожаров. Он заявил, что "скорее всего" отложит запрет TikTok на 90 дней после вступления в должность. Решение новый президент, вероятно, объявит 20 января, но уже предупредил, что считает уместным заморозить запрет на три месяца.

Трамп сказал, что массовая депортация иммигрантов без документов будет для него главным приоритетом. Он не назвал точной даты или города, где начнутся депортации, но сказал, что они начнутся в ближайшее время.

"Это начнется очень скоро, очень быстро. Я не могу сказать, в каких городах, потому что все развивается. И я не думаю, что мы хотим сказать, какой город. Вы увидите это собственными глазами. Мы должны вывести преступников из нашей страны", – сказал политик.

Также он допустил, что, вероятно, посетит Лос-Анджелес на следующей неделе, чтобы оценить ущерб от лесных пожаров.

"Я собирался поехать, собственно, еще вчера, но подумал, что будет лучше, если я поеду как президент. Я думаю, что это будет немного более уместно", – добавил он.

Трамп заявил, что темой его инаугурационной речи будут "единство и сила, а также слово „справедливость".

"Потому что вы должны относиться к людям справедливо. Вы не можете просто сказать: "О, все будет прекрасно". Знаете, мы прошли через ад в течение четырех лет с этими людьми. И поэтому, знаете, с этим надо что-то делать", – сказал он.

Как писал портал "Комментарии", инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. 47-й президент США нарушил каноны, пригласив на церемонию иностранных лидеров (президента Украины Владимира Зеленского среди них нет). Кроме того, впервые в истории инаугурация президента США пройдет с приспущенными флагами, поскольку в стране все еще будет продолжаться траур по умершему 29 декабря Джимми Картеру, который был президентом Штатов в 1977-1981 годах и дожил до 100 лет. А еще впервые со времен Рональда Рейгана церемония пройдет не на открытом воздухе, а в ротонде Капитолия. Официальная причина — морозы и плохая погода.