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Главная Новости Политика Скандалы ОПЗЖ: Управлением страной должны заниматься опытные и профессиональные украинцы, а не зарубежные проходимцы
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ОПЗЖ: Управлением страной должны заниматься опытные и профессиональные украинцы, а не зарубежные проходимцы

Команда Владимира Зеленского подверглась критике от оппозиции

сегодня, 18:10
Автор:

Владимир Лавский
ОПЗЖ: Управлением страной должны заниматься опытные и профессиональные украинцы, а не зарубежные проходимцы

Команда Президента Владимира Зеленского, которая стала символом дилетантства и непрофессионализма, не собирается идти по единственно правильному и продуктивному пути привлечения на высшие управленческие должности украинских специалистов. Об этом заявила пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", комментируя задержание в Польше экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.

"Задержание в Польше Славомира Новака за коррупционные действия, совершенные в Украине, стало показательным примером того, к чему приводит засилье "варягов" на высших управленческих должностях. Эти назначения являются важнейшим инструментом внешнего управления Украиной, против которого последовательно выступает "Оппозиционная платформа – За жизнь", – подчеркнули в политсиле.

По мнению ОПЗЖ, непрофессиональные, скомпрометировавшие себя на родине, не имеющие профильного опыта работы никчемные деятели стремятся получить теплое местечко в Украине ‒ занять высшие управленческие должности в государственных компаниях и их наблюдательных советах.

"Зачастую единственное преимущество таких "специалистов" ‒ иностранный паспорт и готовность исполнять любые пожелания и приказы "вашингтонского обкома". Разумеется, ни о какой работе на благо Украины, ради ее развития и речи быть не может. Перед "варягами" ставилась и ставится одна задача: ускоренная распродажа Украины по минимальной цене, в том числе за счет провоцирования социальных и экономических катаклизмов, способствующих падению цены активов, инфляции, снижению уровня социальной защиты населения", – отметили в партии.

В связи с вышесказанным ОПЗЖ заявляет о необходимости радикального пересмотра кадровой политики.

"Единственный выход в этой ситуации – обеспечить привлечение украинских управленцев из числа профессионалов, которые любят и понимают свою страну", – считают в политсиле.

Однако в "Оппозиционной платформе – За жизнь" понимают и то, что команда Зеленского, которая стала символом дилетантства и непрофессионализма, не собирается идти по единственно правильному и продуктивному пути привлечения украинских специалистов.

Как ранее сообщали "Комментарии", после того как в Польше задержали бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, в офисы компании нагрянули сотрудники Национального антикоррупционного бюро. 


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